Tute da tedoforo mania, boom di vendite illecite sulle app

AGI - "Completo ufficiale del Tedoforo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, originale e completo di cartellini. Indossato una sola volta esclusivamente per la sfilata ufficiale". E poi ancora: "Si tratta di un pezzo estremamente raro, riservato a pochissimi selezionati e destinato a entrare nella storia delle Olimpiadi. Un set di grande valore simbolico e collezionistico". Costo? 1200 euro (spedizione a parte) per: giacca tecnica ufficiale Salomon Milano Cortina 2026, pantaloni tecnici abbinati, berretto ufficiale Milano Cortina 2026, guanti ufficiali Milano Cortina 2026, sacca/zainetto ufficiale Salomon.
Le altre opzioni
Ma in vendita ce ne sono anche da 1.000 euro, 750, persino 450 euro. Perché c'è chi ha avuto l'accortezza di indossare il completo da tedoforo senza nemmeno tagliare l'etichetta (con la chiara intenzione "premeditata" di rivenderlo appena deposta la Torcia Olimpica) e chi no. Sono decine i completi da tedoforo in vendita su alcune delle app più note di scambio di merce usata. Tutto rivenduto illecitamente.
Al netto della tutt'altro che nobile idea di speculare sul viaggio della Fiamma Olimpica va ricordato che il materiale fornito dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 è espressamente non cedibile e destinato esclusivamente all'uso durante le iniziative ufficiali. L'ultimo annuncio, poi rimosso, sarebbe stato riconducibile a un membro dell'associazione alpinistica Ragni della Grignetta di Lecco, protagonista nei giorni scorsi del trasporto della fiaccola olimpica sul massiccio montuoso della Grigna Meridionale.
Il presidente dei Ragni, Matteo De Zaiacomo, ha definito l'episodio "un atto vergognoso", sottolineando come la commercializzazione di un simbolo olimpico leda valori etici e sportivi che il gruppo testimonia da oltre 80 anni. Ma non si tratta per l'appunto di un caso isolato. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons che ha annunciato l'invio di una richiesta formale di chiarimenti alla Fondazione Milano-Cortina 2026, oltre a una segnalazione alle autorità competenti e alle piattaforme di vendita online per verificare eventuali profili di illecito.