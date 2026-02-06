Sanremo: Lillo e Pucci, annunciati altri 2 co-conduttori

ADV
AGI - Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori del Festival di Sanremo, rispettivamente mercoledì 25 febbraio e giovedì 26. Lo ha annunciato su Instagram il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.
Lillo, il noto comico e attore, celebre anche per il duo con Greg, sarà quindi al fianco di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo la serata di mercoledì 25 febbraio. Mentre Andrea Pucci, comico e cabarettista, la sera di giovedì 26 febbraio.
I due nuovi conduttori si aggiungono a quelli già resi noti, la cantante Laura Pausini e l'attore Can Yaman. Conti annuncia che arriveranno altri nomi, "la prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026".
