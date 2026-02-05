Ghali: 'So perché non mi hanno fatto cantare l'inno'

AGI - "A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia". Lo scrive sui social Ghali, il cantante che domani è atteso alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali Milano Cortina.
"So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro", conclude l'artista chiudendo il post con un semplice: "A domani".