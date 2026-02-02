TonyPitony a Sanremo, il cantante mascherato diventato virale 

AGI - Un ciuffo di capelli scuri, gli occhiali da sole in stile Elvis. TonyPitony arriva a Sanremo da campione dello streaming e pure del marketing online. La sua maschera va a ruba sulle piattaforme web (spesso è introvabile) ma la sua identità resta un mistero. Siracusano, classe ’96 e niente di più. Canterà nella serata cover di venerdì 27 febbraio insieme a Ditonellapiaga il brano “The Lady Is a Tramp”, portato al successo da Frank Sinatra. “Ci saranno duetti lontani dai soliti schemi”, ha detto Carlo Conti. Dalle parole ai fatti.
Il cantante mascherato 'star' sui social
Il cantante ‘mascherato’ è già una ‘star’ sui social per il suo pop demenziale misto a ironia. Dallo stile crudo, triviale e irriverente. Un genere ‘divisivo’ almeno sul web lungo un crinale che lo porta ad essere definito un genio del trash, un filosofo metropolitano. Ma non manca chi mal digerisce il suo linguaggio provocatorio pieno di allusioni hard.
La profezia di Fiorello
Di certo tra i suoi ammiratori c’è Fiorello. Il debutto in Rai di TonyPitony è di qualche giorno fa proprio nella trasmissione “La Pennicanza” su Rai Radio 2. "Se fossi un big di Sanremo, ti chiamerei per le cover", la profezia dello showman.
Si ride nello studio complice una video chiamata con il cantante siciliano. “Il tuo numero non è nemmeno italiano. Inizia con il più 44”, scherza Fiorello. “Ho loschi interessi nel Regno Unito”, ironizza l’artista. “Sono di Siracusa, il fisco sa tutto”. Colonna sonora del siparietto è il brano “Donne ricche” uno dei manifesti di TonyPitony che ha raggiunto i vertici della Viral Chart di Spotify Italia.
Le audizioni a X Factor
Come virale è tornato ad essere un video di sei anni fa ripescato sui social. Nel 2020 l’artista partecipò alle audizioni di X Factor con una versione surreale di "Hallelujah". Il ‘No’ di Emma lo mise fuori gioco. Mentre tra i giudici, Mika fu l’unico ad apprezzare la performance (“Lui canta molto bene, come se si stesse nascondendo…ma è un professionista).
L'approdo a Sanremo
Sei anni dopo TonyPitony, firma la sigla di FantaSanremo e approda all’Ariston nella serata cover. I suoi fan continueranno a seguirlo dal vivo (ha riempito il Fabrique di Milano) e sono pronti ad invadere (ancora) i social.