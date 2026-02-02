‘Buen camino’ fa 75 mln, ora Zalone vuole entrare nel Club dei 10

AGI - Checco Zalone non si ferma più. ‘Buen camino’ va oltre ogni più rosea aspettativa sgretolando il record di incassi nella storia in Italia che apparteneva a ‘Avatar’ di James Cameron uscito nel 2009 e di nuovo nel 2022, che non aveva superato i 68,7 milioni. A oltre un mese dall'uscita, il 1 febbraio 2026, sembra che la sua corsa, seppure rallentata, non accenni a fermarsi: al box office ha ormai raggiunto i 75 milioni (74.915.208 euro), facendo registrare domenica il secondo miglior incasso dopo ‘Le cose non dette’ di Gabriele Muccino, con 457.022 euro. Un record incredibile che resterà a lungo e che fa di Checco Zalone l’assoluto Re Mida del cinema italiano (in classifica con cinque dei nove maggiori incassi di sempre nel nostro paese).
Adesso che al box office ha raggiunto l’Everest, ‘Buen camino’ cercherà di compiere l’ultimo passo: entrare nel ‘club dei 10 milioni’. Si tratta della classifica degli spettatori. Sono infatti relativamente pochi i film usciti al cinema in Italia che hanno superato i 10 milioni di spettatori. A ben guardare, negli ultimi 30 anni è accaduto solo a due film, curiosamente usciti entrambi nel 1997, ‘Titanic’ di James Cameron (13.883.668 biglietti) e ‘La vita è bella’ di Benigni (10.244.735). Dietro al blockbuster che lanciò Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e al film che valse l’Oscar di Benigni, nessun film in doppia cifra, anche se proprio Checco Zalone ci è andato vicinissimo nel 2016 quando, con ‘Quo vado?’ si fermò ufficialmente a 9.964.606 spettatori.
La corsa di 'Buen camino' non accenna a fermarsi
Al 1 febbraio 2026, stando ai dati Cinetel, ‘Buen camino’ ha staccato 9.339.289 biglietti e, malgrado con i suoi 75 milioni di euro abbia stracciato per incassi tutti gli altri film usciti nel nostro Paese (anche se la rivalutazione Istat del valore del denaro proporrebbe una classifica diversa) per numero di spettatori al momento nella top 5 degli ultimi 30 anni ‘Buen camino’ è preceduto da ‘Titanic’ (13.883.668 presenze), da ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni (10.244.735 spettatori) e anche da ‘Quo vado?’ (9.964.606 biglietti) dello stesso Zalone del 2016.
Il vantaggio che ha ‘Buen camino’ rispetto agli altri film in classifica, però, è che è tuttora in sala e sembra che goda ancora un discreto stato di salute. L’uscita di pellicole potenzialmente penalizzanti come ‘Marty supreme’, ‘La grazia’ o ‘Le cose non dette’ hanno relativamente depotenziato la pellicola di Zalone-Nunziante. Il solo film di Muccino con un gran cast italiano sottrae decisamente spettatori, ma gli altri non danno troppo fastidio e, malgrado ‘Buen camino’ sia a fine corsa, sta meglio al box office di tutti gli altri film, secondo solo a quello di Muccino. Per questo, seppure sembra sia un sogno al limite del fantastico, Checco Zalone adesso può puntare a un altro record, che vale anche più di quello degli incassi: raggiungere i 10 milioni di spettatori in sala. Ed entrare nel ‘club dei 10 milioni’.
La classifica delle presenze in sala
Una soddisfazione incredibile, anche perché sarebbe il terzo film a farcela dal 1996. Nel ‘club dei 10 milioni’, però, oltre a ‘Titanic’ e ‘La vita è bella’ ci sono molte altre pellicole. Ma per trovarle bisogna fare un salto indietro nel tempo. Nel lontano 1965 il record ancora imbattuto in Italia fu stabilito da ‘Il dottor Zivago’ di David Lean con circa 22,9 milioni di presenze. Un record incredibile, anche se, a giudizio di molti critici, il primato ‘virtuale’ dovrebbe spettare a ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci che, in dieci giorni di programmazione nel 1972 (prima che le copie fossero ritirate e bruciate per ordine della censura) fu visto da 15.623.773 spettatori.
I 41 membri del 'Club dei 10 milioni'
In totale, stando alla classifica elaborata da Paolo Fiorelli della rivista TV Sorrisi e Canzoni, con l'aiuto della Siae, sono 41 i film che fanno parte del prestigioso ed esclusivo ‘club dei 10 milioni’. Si va dal ‘Dottor Zivago’ a ‘El Cid’ del 1961 diretto da Anthony Mann, rispettivamente con 22,9 e poco più di 10 milioni di biglietti staccati. Da notare che oltre al film di David Lean, solo ‘Il padrino’ di Francis Ford Coppola ha superato i 20 milioni di spettatori, per cui il ‘Club dei 20 milioni’ al momento ha solo due membri.
Classifica dei film con più di 10 milioni di spettatori in Italia
1. Il dottor Živago 1965 (22.900 000 spettatori)
2. Il padrino 1972 (21.827.533)
3. I dieci comandamenti 1956 (16.800.000)
4. Agente 007 - Missione Goldfinger 1964 (15.800.000)
5. Guerra e pace 1956 (15.707.723)
6. Ultimo tango a Parigi 1972 (15.623.773)
7. Ben-Hur 1959 (15.400.000)
8. Per un pugno di dollari 1964 (14.797.275)
9. ... continuavano a chiamarlo Trinità 1971 (14.554.172)
10. Per qualche dollaro in più 1965 (14.543.161)
11. Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono) 1965 (14.100.000)
12. Titanic 1997 (13.883.668)
13. La dolce vita 1960 (13.617.148)
14. Don Camillo 1952 (13.215.653)
15. Ulisse 1954 (13 .170.322)
16. Il Gattopardo 1963 (12.850.375)
17. L'amore è una cosa meravigliosa 1955 (12.600.000)
18. La donna più bella del mondo 1955 (12.592.231)
19. Malizia 1973 (11.756.327)
20. Marcellino pane e vino 1955 (11.559.217)
21. Il buono, il brutto, il cattivo 1966 (11.364.221)
22. Il giorno più lungo 1962 (11.300.000)
23. ... altrimenti ci arrabbiamo! 1974 (11.246.906)
24. La Bibbia 1966 (11.245.980)
25. Il Decameron 1971 (11.167.557)
26. La tempesta 1958 (11.121.071)
27. Cleopatra 1963 (10.945.000)
28. La grande guerra 1959 (10.783.742)
29. Pane, amore e fantasia 1953 (10.632.926)
30. E.T. l'extra-terrestre 1982 (10.585.298)
31. Serafino 1968 (10.529.941)
32. Amici miei 1975 (10.467.254)
33. Da qui all'eternità 1953 (10.450.000)
34. Pane, amore e gelosia 1954 (10.429.417)
35. Novecento 1976 (10.359.326)
36. Spartacus 1960 (10.300.000)
37. La vita è bella 1997 (10.244.735)
38. Rocco e i suoi fratelli 1960 (10.220.365)
39. Matrimonio all'italiana 1964 (10.180.536)
40. ...più forte ragazzi! 1972 (10.085.447)
41. El Cid 1961 (10.064.092).