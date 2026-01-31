Sanremo: tutti i duetti 'introvabili e inaspettati' della serata cover
Sanremo: tutti i duetti "introvabili e inaspettati" della serata cover

Ospiti di venerdì 27 febbraio, tra gli altri, Fiorella Mannoia, Morgan, Brunori Sas e Pupo. Ma anche Tonypitony, Fagnani, Santamaria e il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko
Simona Zappulla
Carlo Conti
Foto Marco Ravagli /AGI - Carlo Conti
sanremo carlo conti festival sanremo
AGI - Fiorella Mannoia e Brunori Sas, Mario Biondi e Alex Britti, Stadio, Michele Zarrillo e Pupo. Ma anche Belén e Francesca Fagnani, Tonypitony e Timofej Andrijashenko, primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Nomi di cantanti, alcuni noti altri meno, ma anche di personaggi che con la musica non hanno molto a che fare che però si cimenteranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo a fianco dei cantanti in gara.

Sono solo alcuni dei nomi della serata delle Cover di Sanremo 76, quella di venerdì 27 febbraio, "che ci farà ballare, riflettere e che ci stupirà", ha detto al Tg1 il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annunciando i duetti della quarta serata del Festival.

Carlo Conti: duetti introvabili e inaspettati

"Ci saranno duetti introvabili", ha aggiunto, perché i "protagonisti sono andati a cercare duetti un po' fuori dalla norma, lontani dai soliti schemi". "Sono contento - ha spiegato - che gli artisti mi abbiano proposto canzoni inaspettate e duetti inaspettati. Sarà una serata - ha ribadito - che ci farà ballare, emozionare ma anche stupire".

L'elenco completo dei duetti della 'serata cover'

Ecco l'elenco con tutti i duetti della serata del 27 febbraio:

  • Arisa 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma
  • Bambole di pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina D'Avena;
  • Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan;
  • Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso;
  • Ditonellapiaga, 'The lady is a tramp' con Tonypitony;
  • Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro;
  • Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup;
  • Enrico Nigiotti, 'En E Xanax' con Alfa;
  • Ermal Meta, 'Golden hour' con Dardust;
  • Fedez & Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser;
  • Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri;
  • Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani;
  • J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam;
  • Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo
  • Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello
  • Levante, 'I maschi' con Gaia
  • Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani
  • Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' con Claudio Santamaria
  • Mara Sattei, 'L'ultimo bacio' con Mecna
  • Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori Sas
  • Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia
  • Nayt, 'La canzone dell'amore perduto' con Joan Thiele
  • Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko
  • Raf, 'The riddle' con The Kolors
  • Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo
  • Samurai Jay, 'Baila Morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci
  • Sayf, 'Hit the road jack' con Alex Britti e Mario Biondi
  • Serena Brancale, 'Besame mucho' con Gregory Porter e Delia
  • Tommaso Paradiso, 'L'ultima luna' con Stadio
  • Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & Band

Regolamento e votazioni della serata cover

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, è prevista l'interpretazione/esecuzione, da parte dei 30 artisti della sezione Campioni, di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. L'artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle Cover.

