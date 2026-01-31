Sanremo: tutti i duetti 'introvabili e inaspettati' della serata cover

AGI - Fiorella Mannoia e Brunori Sas, Mario Biondi e Alex Britti, Stadio, Michele Zarrillo e Pupo. Ma anche Belén e Francesca Fagnani, Tonypitony e Timofej Andrijashenko, primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Nomi di cantanti, alcuni noti altri meno, ma anche di personaggi che con la musica non hanno molto a che fare che però si cimenteranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo a fianco dei cantanti in gara.
Sono solo alcuni dei nomi della serata delle Cover di Sanremo 76, quella di venerdì 27 febbraio, "che ci farà ballare, riflettere e che ci stupirà", ha detto al Tg1 il conduttore e direttore artistico Carlo Conti annunciando i duetti della quarta serata del Festival.
Carlo Conti: duetti introvabili e inaspettati
"Ci saranno duetti introvabili", ha aggiunto, perché i "protagonisti sono andati a cercare duetti un po' fuori dalla norma, lontani dai soliti schemi". "Sono contento - ha spiegato - che gli artisti mi abbiano proposto canzoni inaspettate e duetti inaspettati. Sarà una serata - ha ribadito - che ci farà ballare, emozionare ma anche stupire".
L'elenco completo dei duetti della 'serata cover'
Ecco l'elenco con tutti i duetti della serata del 27 febbraio:
- Arisa 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina D'Avena;
- Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan;
- Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso;
- Ditonellapiaga, 'The lady is a tramp' con Tonypitony;
- Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro;
- Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup;
- Enrico Nigiotti, 'En E Xanax' con Alfa;
- Ermal Meta, 'Golden hour' con Dardust;
- Fedez & Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser;
- Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri;
- Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani;
- J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam;
- Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello
- Levante, 'I maschi' con Gaia
- Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani
- Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' con Claudio Santamaria
- Mara Sattei, 'L'ultimo bacio' con Mecna
- Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori Sas
- Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia
- Nayt, 'La canzone dell'amore perduto' con Joan Thiele
- Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko
- Raf, 'The riddle' con The Kolors
- Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo
- Samurai Jay, 'Baila Morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf, 'Hit the road jack' con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale, 'Besame mucho' con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso, 'L'ultima luna' con Stadio
- Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & Band
Regolamento e votazioni della serata cover
Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, è prevista l'interpretazione/esecuzione, da parte dei 30 artisti della sezione Campioni, di una cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti saranno votati dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. L'artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle Cover.