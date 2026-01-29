'DTF St.Louis', dal 2 marzo in Italia arriva la serie Hbo
'DTF St.Louis', dal 2 marzo in Italia arriva la serie Hbo

Un triangolo amoroso che coinvolge adulti in crisi di mezza età e culminerà in un evento tragico
Una scena della serie tv 'DTF St. Louis'
AGI - E' stata annunciata ieri da HBO Max la nuova limited series “DTF St. Louis”, dal creator Steven Conrad (Patriot), che debutterà a livello globale su HBO il primo marzo e in Italia sarà disponibile in esclusiva su HBO Max il 2 marzo 2026.

La serie prevede sette episodi a rilascio settimanale che si concluderanno prima del debutto della terza stagione di Euphoria.

Un triangolo amoroso fatale

Questa limited series si concentra su un triangolo amoroso che coinvolge tre adulti in crisi di mezza età. La tensione narrativa culminerà in un evento tragico: la morte di uno di loro.

Il cast stellare di 'DTF St. Louis'

Il cast vanta nomi di spicco come Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard e Chris Perfetti.

Produzione e team creativo

'DTF St. Louis' è scritta e diretta dallo showrunner Steven Conrad. Tra i produttori esecutivi figurano Steven Conrad, Jason Bateman e David Harbour. La produzione coinvolge anche Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch per Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan per Bateman’s Aggregate Films; KC Wenson per Bravo Axolotl; Jennifer Scher per Elephant Pictures; James Lasdun e MGM Television.

