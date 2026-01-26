La sorpresa finale che Renato Zero regala ai suoi fan

AGI - Renato Zero dà il via alla sua nuova tournée partendo dalla sua città. Dopo il debutto nel weekend al Palazzo dello Sport di Roma di 'L’OraZero in tour', al Palazzo dello Sport di Roma proseguono ancora per quattro date i concerti del 'Re dei sorcini' prodotti da Tattica.
Per Zero un debutto trionfale nelle due date che hanno inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma accoglie il suo figlio più eccentrico per sei date: dopo quelle che hanno conquistato il pubblico sabato e domenica, Renato Zero tornerà sul palco il 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio.
Le date del tour e il successo dei sorcini
Quindi il tour proseguirà sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario (da Firenze a Messina), molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan, i 'sorcini' di ogni generazione, che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera.
L'OraZero: tre ore di musica ed emozioni
Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova a ogni tournée, tra canzoni, parole, costumi e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. In oltre tre ore di musica ed emozioni, sul palco della Capitale Renato Zero porta il pubblico dentro il cuore pulsante del suo ultimo album 'L’OraZero', per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive.
I grandi successi in scaletta e i medley storici
In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia: da 'No! Mamma, no!' a 'Cercami' e 'Il Carrozzone', e poi ancora, come ormai da tradizione negli ultimi tour del cantautore romano, il medley dance sulle note di 'Madame', 'Il triangolo', 'Mi vendo' e quello conclusivo con 'Il cielo' e 'I migliori anni della nostra vita'.
La band e gli ospiti speciali dello show
Con Renato Zero on stage: la band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte); Lorenzo Poli (basso); Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni); Fabrizio Leo (chitarre); Andrea Maddalone (chitarre); un coro a 8 voci e, con interventi in video, l’Orchestra Piemme Project. A impreziosire lo show anche i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nel ruolo del “Libero Pensiero” e de “L’Ignoto”.
Omaggi e l'inedito 'Resta con me'
Tra i momenti più intensi delle due serate romane, l’omaggio alle vittime di femminicidio con il brano 'Libera', accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme “Basta” in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l’inedito 'Resta con me', dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.