Kanye West chiede scusa: 'Antisemita? Sono solo malato'

AGI - Kanye West ha pubblicato un annuncio a tutta pagina sul Wall Street Journal scusandosi per il suo comportamento antisemita. "Non sono un nazista né un antisemita", scrive "Amo gli ebrei". In una lettera intitolata "A coloro che ho ferito", ha attribuito le sue azioni provocatorie, tra cui dichiarazioni profondamente offensive e la vendita di magliette con svastiche, al suo disturbo bipolare di tipo 1, che ha affermato di aver sviluppato a causa di una svista medica che non gli aveva diagnosticato una lesione al lobo frontale riportata in un incidente d'auto nel 2002.
West - ora legalmente noto come Ye - ha affermato che a causa del disturbo, ha "perso il contatto con la realtà", il che lo ha spinto a gravitare verso "il simbolo più distruttivo che potessi trovare, la svastica". Nonostante le precedenti scuse alla comunità ebraica nel 2023, nel febbraio 2025 West iniziò a vendere magliette con la svastica, spingendo la piattaforma di e-commerce Shopify a chiudere il suo negozio online.
A maggio dello scorso anno ha pubblicato una canzone intitolata "Heil Hitler"
Il brano campionava un discorso del leader nazista. La canzone fu vietata in Germania a causa delle leggi contro l'incitamento all'odio, ma divenne virale online. La scorsa settimana influencer di destra, tra cui Andrew Tate e Nick Fuentes, sono stati filmati mentre facevano saluti nazisti al ritmo della canzone in un nightclub di Miami Beach. "Uno degli aspetti difficili del disturbo bipolare di tipo 1 sono i momenti di disconnessione - molti dei quali ancora non ricordo - che hanno portato a scarso giudizio e comportamenti sconsiderati che spesso sembrano esperienze extracorporee", scrive ancora. "Mi pento e sono profondamente mortificato per le mie azioni in quello stato, e mi impegno a essere responsabile, a curarmi e a cambiare in modo significativo. Questo, pero', non giustifica quello che ho fatto".
Le idee suicide
West scrive che all'inizio del 2025 ha avuto un episodio maniacale durato quattro mesi, "un comportamento psicotico, paranoico e impulsivo" che gli ha "distrutto la vita", e lo ha portato a idee suicide. Ha scritto che, dopo aver toccato il fondo negli ultimi mesi, sua moglie, l'architetto e artista performativa australiana Bianca Censori, sposata nel 2022, lo ha incoraggiato a cercare aiuto. West si è anche scusato con la comunità nera. Negli ultimi anni, ha fatto commenti insinuando che la schiavitù fosse "una scelta", ha indossato una maglietta con lo slogan "white lives matter" e si è appropriato della bandiera confederata. "La comunità nera è, indiscutibilmente, il fondamento di ciò che sono. Mi dispiace tanto di avervi deluso".
West ha scritto che farmaci, terapia, esercizio fisico e "vita sana" lo hanno aiutato a trovare chiarezza e lo hanno incoraggiato a concentrare i suoi sforzi sulla creazione di "arte positiva e significativa". Il prossimo album di West in uscita si intitola Bully e l'uscita, posticipata più volte, è ora prevista il 30 gennaio. "Non chiedo compassione o un lasciapassare, anche se aspiro a guadagnarmi il vostro perdono", conclude West "Vi scrivo oggi semplicemente per chiedervi pazienza e comprensione mentre torno a casa".