Oscar, record di nomination (16) per 'Sinners'

AGI - L'attesa è finita: l'Academy ha comunicato le nomination per gli Oscar di quest'anno i cui vincitori saranno svelati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. Gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno annunciato le candidature in diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills. E c'è una grossa sorpresa: l'horror politico 'Sinners - I peccatori' di Ryan Coogler con Michael B. Jordan fa il pieno didature con un numero record di nomination, ben 16. Il primato precedente era in condivisione tra una serie di pellicole: 14 candidature erano state assegnate a 'La La Land', 'Titanic' e 'Eva contro Eva'.
Il film di Coogler, che tra l'altro è in nomination per miglior regista, attore protagonista (Michael B. Jordan) e miglior sceneggiatura, se la vedrà come ampiamente previsto dai pronostici (e dai premi americani precedenti) con 'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson che lo tallona con 13 nomination tra le quali quella a Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista, Sean Penn e Benicio del Toro come non protagonisti.
Sul 'podio' anche Marty Supreme, Hamnet e Frankenstein
Nove sono invece le nomination del film norvegese 'Sentimental value' di Joachim Trier, 'Frankenstein' di Guillermo del Toro e, soprattutto, dell'atteso 'Marty Supreme', considerato il film evento della stagione. La pellicola di Josh Safdie è candidata nelle principali categorie: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista per Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura originale, oltre a montaggio, fotografia, casting, costume design. Otto candidature, tra i film annunciati come protagonisti degli Oscar, infine, per 'Hamnet - Nel nome del figlio' di Chloé Zhao.
Tutte le nomination per le categorie principali
Per il miglior film dell'edizione 2026 degli Oscar, oltre ai tre film precedenti, sono in corsa 'L'agente segreto', 'Bugonia', 'F1 - Il film', 'Frankenstein', 'Hamnet - Nel nome del figlio', 'Marty Supreme' e 'Train Dreams'. Per la miglior regia, oltre a Ryan Coogler ('Sinners'), Paul Thomas Anderson ('Una battaglia dopo l'altra') e Joachim Trier ('Sentimental Value'), sono in nomination Josh Safdie ('Marty Supreme') e Chloé Zhao ('Hamnet - Nel nome del figlio').
Attori e attrici protagonisti e non protagonisti
Categoria miglior attore protagonista: Leonardo DiCaprio ('Una battaglia dopo l'altra'), Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Michael B. Jordan ('Sinners') e Wagner Moura ('L'agente segreto').
Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley ('Hamnet'), Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Kate Hudson ('Song Sung Blue'), Renate Reinsve ('Sentimental Value') e Emma Stone ('Bugonia').
Passiamo agli attori non protagonisti. Tra gli uomini candidati Benicio del Toro ('Una battaglia dopo l'altra'), Sean Penn ('Una battaglia dopo l'altra'), Jacob Elordi ('Frankenstein'), Delroy Lindo ('Sinners') e Stellan Skarsgard ('Sentimental Value'); per la miglior attrice non protagonista in corsa Elle Fanning ('Sentimental Value'), Teyana Taylor ('Una battaglia dopo l'altra'), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas ('Sentimental Value'), Amy Madigan ('Weapons') e Wunmi Mosaku ('Sinners').
Candidature per la miglior sceneggiatura originale
Per la miglior sceneggiatura originale concorrono 'Sentimental Value', 'Un semplice incidente', 'Blue Moon', 'Un semplice incidente', 'Marty Supreme' e 'Sinners'.