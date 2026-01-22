Reunion dei C.S.I. di Lindo Ferretti: sei concerti tra agosto e settembre, ecco le date

AGI - È ufficiale: i C.S.I., Consorzio Suonatori Indipendenti, di Giovanni Lindo Ferretti tornano insieme per una serie di concerti tra agosto e settembre prossimi. Sei date in tutto per la gioia degli appassionati della band indie nata nel 1992 dalle ceneri dei CCCP con, oltre a Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Gianni Canali e Ginevra Di Marco.
Ferretti proprio la scorsa estate ha concluso due anni di reunion con i CCCP Fedeli alla Linea, esperienza partita per celebrare i 40 anni del primo singolo, Ortodossia, con una mostra a Reggio Emilia e, in seguito, un tour terminato con l’ultimo concerto il 30 luglio al Teatro Antico di Taormina.
Il tour dei Csi si chiama ‘In viaggio’ come uno dei brani del loro primo lavoro “Ko de mondo”, registrato a Finistère in Bretagna. Sul palco questa estate (prevendite da domani venerdì 23 gennaio su OTRLIVE.IT) in queste date:
28 Agosto 2026
Marzabotto (BO)
Montesole - Festival Lupo
31 Agosto 2026
Villafranca (VR)
Castello Scaligero
2 Settembre 2026
Fasano (BR)
Parco Archeologico di Egnazia - Locus Festival
4 Settembre 2026
Spello (PG)
Villa Fidelia
8 Settembre 2026
Alba (CN)
Piazza Medford - Festival resistente
12 Settembre 2026
Catania
Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest