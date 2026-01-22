Reunion dei C.S.I. di Lindo Ferretti: sei concerti tra agosto e settembre, ecco le date
Reunion dei C.S.I. di Lindo Ferretti: sei concerti tra agosto e settembre, ecco le date
Home>Spettacolo

Reunion dei C.S.I. di Lindo Ferretti: sei concerti tra agosto e settembre, ecco le date

La reunion coinvolge i membri originari nati dalle ceneri dei CCCP nel 1992 con un tour dal nome 'In Viaggio' come uno dei brani di Ko de mondo, il loro primo lp
C.S.I. di Lindo Ferretti 'In Viaggio'
Afp - C.S.I. di Lindo Ferretti 'In Viaggio'
csi giovanni lindo ferretti
di lettura

AGI - È ufficiale: i C.S.I., Consorzio Suonatori Indipendenti, di Giovanni Lindo Ferretti tornano insieme per una serie di concerti tra agosto e settembre prossimi. Sei date in tutto per la gioia degli appassionati della band indie nata nel 1992 dalle ceneri dei CCCP con, oltre a Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Gianni Canali e Ginevra Di Marco.

ADV

Ferretti proprio la scorsa estate ha concluso due anni di reunion con i CCCP Fedeli alla Linea, esperienza partita per celebrare i 40 anni del primo singolo, Ortodossia, con una mostra a Reggio Emilia e, in seguito, un tour terminato con l’ultimo concerto il 30 luglio al Teatro Antico di Taormina.

ADV

Il tour dei Csi si chiama ‘In viaggio’ come uno dei brani del loro primo lavoro “Ko de mondo”, registrato a Finistère in Bretagna. Sul palco questa estate (prevendite da domani venerdì 23 gennaio su OTRLIVE.IT) in queste date:

28 Agosto 2026

Marzabotto (BO)

Montesole - Festival Lupo

31 Agosto 2026

Villafranca (VR)

Castello Scaligero

2 Settembre 2026

Fasano (BR)

Parco Archeologico di Egnazia - Locus Festival

4 Settembre 2026

Spello (PG)

Villa Fidelia

8 Settembre 2026

Alba (CN)

Piazza Medford - Festival resistente

12 Settembre 2026

Catania

Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest

Leggi anche:
Cccp Fedeli ala linea
"L'ultima chiamata" dei Cccp, la storica band di Lindo Ferretti saluta per l'ultima volta Roma 
Il leggendario gruppo punk italiano ha riportato in vita il suo repertorio iconico con brani come Radio Kabul, oh Battagliero ed Emilia Paranoica
ADV