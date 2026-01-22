Britney Spears contro la "Mela" di Milano: “E' vera?”. La risposta di Pistoletto
AGI - Non è la prima volta che Britney Spears lascia i fan a bocca aperta con i suoi post su Instagram, ma stavolta il colpo di scena ha un sapore tutto italiano. La "principessa del pop” ha puntato i riflettori su uno dei simboli della Milano contemporanea: la Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto, situata in Piazza Duca d'Aosta, proprio davanti alla Stazione Centrale.
Il problema? Britney era convinta che quel gigantesco frutto bianco ricucito non esistesse davvero. “Da dove c.... salta fuori?", si legge. Con il suo stile diretto e senza filtri, la cantante ha pubblicato la foto di uno sconosciuto di spalle davanti all’opera, accompagnandola con una didascalia che non ha lasciato spazio a interpretazioni.
Evidentemente “confusa” dal design dell’opera (che dal 2016 accoglie i viaggiatori a Milano), la Spears deve aver pensato a un fotomontaggio bizzarro o a un esperimento mal riuscito di un'intelligenza artificiale. Peccato che, avendo i commenti disabilitati, i fan italiani non abbiano potuto rassicurarla: Britney, è tutto vero.
La risposta ironica del maestro Pistoletto
L’eco del post, però, è arrivata fino a Biella, dove risiede il Maestro Michelangelo Pistoletto. L'artista, 92 anni e un’ironia ancora tagliente, non si è lasciato sfuggire l'occasione per un crossover generazionale epico. Ripubblicando lo screenshot della popstar, Pistoletto ha risposto citando proprio uno dei successi più iconici della cantante: "Oops! I did it", parafrasando la celebre Oops!... I Did It Again.
L'invito alla Città dell'arte
Ma il Maestro non si è fermato qui, lanciando un invito ufficiale: "Ciao Britney! Non faccio solo mele. Ti aspetto a Biella per scoprire la Città dell’Arte”. Un invito a visitare la sua Fondazione, un laboratorio creativo dove l'arte incontra la rigenerazione sociale, per dimostrare alla popstar che la realtà sa essere molto più sorprendente di un filtro digitale.
Per chi, come Britney, si stesse chiedendo il significato di quel "frutto" monumentale, la Mela Reintegrata rappresenta il tentativo dell'uomo di riconnettere il mondo naturale con quello artificiale. Il "morso" della mela, simbolo del distacco dalla natura attraverso la tecnologia, viene simbolicamente ricucito con dei punti metallici, auspicando un futuro di armonia.
Chissà che questo curioso malinteso social non porti davvero Britney Spears tra le montagne biellesi per un tour artistico. In fondo, dopo anni di "tossicità" mediatica, un po' di arte di Pistoletto potrebbe essere la ricetta perfetta per la sua nuova libertà.