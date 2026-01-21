Zerocalcare: 'Che succede quando gli amici diventano un accollo?'

AGI - "La mia opera, di solito, negli anni scorsi, anche nelle serie precedenti, si concentrava molto sul senso di tradimento, in qualche modo, delle aspettative che si avevano. La nostra generazione è cresciuta con la promessa di stabilità, per poi trovarsi proiettata in un mondo che l’ha distrutta. Tuttavia, questo senso di tradimento a un certo punto finisce. Anche nelle relazioni, l'arrabbiatura ti passa e tu ricalcoli la tua vita con le carte che hai in mano". Zerocalcare presenta a Roma, durante l'evento organizzato da Netflix per la programmazione della stagione 2026, la sua terza serie animata, 'Due spicci', on onda da maggio sulla piattaforma streaming.
"Questa serie parte proprio da qui: anche se le vite sono diverse da quelle che ci si aspettava, in qualche modo si è trovata una propria strada - aggiunge il fumettista il cui vero nome è Michele Rech - la serie prova a vedere cosa succede quando anche quella strada, che ormai è diventata la tua, si incrina".
Ma come si fa a restare amici di sempre quando arrivano le bollette, le responsabilità e i capelli bianchi? .
L'amicizia: da automatica a coltivata
"Non so perché, ma c'è una fascia d'età in cui le amicizie sono automatiche - dice ancora Zerocalcare - a scuola, o quando si hanno le prime esperienze comuni. Poi, invece, arriva un momento in cui le devi coltivare. E quando le devi coltivare, a volte diventano un accollo, un ulteriore fronte a cui devi dare energie e attenzioni. Tutta la mia opera, incluse le serie precedenti, sostiene che l'amicizia e la comunità siano la soluzione a tutti i problemi".
Quando l'amicizia diventa un peso
"Ma cosa succede quando anche quella comunità, che dovrebbe essere il supporto, rischia di diventare una cosa che aggrava la situazione?", si chiede Zerocalcare. "La serie si pone questa domanda cruciale. La verità è che la serie fa domande, non dà risposte. È una riflessione aperta sul mantenimento dei legami di fronte alle sfide della vita adulta", spiega.