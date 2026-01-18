Ralph Towner è morto a Roma. Addio al maestro del jazz

AGI - È morto a Roma il compositore e polistrumentista americano Ralph Towner, maestro della chitarra classica a 12 corde e innovativo musicista jazz che da qualche anno si era trasferito nella capitale italiana. Il primo marzo avrebbe compiuto 86 anni.
Towner, secondo quanto riferito da fonti vicine all'artista, era stato ricoverato recentemente per problemi di salute. Nato nel 1940 a Chehalis, nello Stato di Washington, aveva iniziato la carriera da pianista ispirato dal grande Bill Evans. Si era trasferito a Vienna per studiare chitarra classica con Karl Scheit e alla fine degli anni '60 era tornato a New York City per lavorare al pianoforte e alla chitarra, collaborando con artisti di fama internazionale come Freddie Hubbard, i Weather Report e Tim Hardin.
La fondazione del rivoluzionario quartetto oregon
Nel 1970 Ralph Towner fondò il rivoluzionario quartetto degli Oregon con Collin Walcott, Glenn Moore e Paul McCandless. Il gruppo, noto per la sua fusione unica di jazz, musica classica e world music, debuttava due anni dopo con l'album “Trios/Solos“.
Carriera solista e collaborazioni illustri
Oltre al successo con gli Oregon, Towner ha avuto una carriera solista ricca e variegata che lo ha visto collaborare con giganti del jazz e della musica contemporanea, tra cui Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismondi, Larry Coryell, Keith Jarrett, Jan Garbarek e Gary Peacock.
L'ultimo acclamato lavoro: at first light
Il suo ultimo lavoro in solo, 'At First Light' del 2023, è stato acclamato dalla critica come uno dei migliori album del 2023, a testimonianza della sua costante innovazione musicale fino alla fine della sua vita.