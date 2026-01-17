'Vita da grandi' di Greta Scarano vince agli Efa 2026

AGI - 'Vita da grandi', film di esordio dell'italiana Greta Scarano, è stato premiato a Berlino con l'European Young Audience Award nella cerimonia dei 38esimi European Film Awards (EFA), i più prestigiosi riconoscimenti del cinema europeo.
Sul palco Scarano ha ringraziato i produttori, il cast tecnico, gli sceneggiatori e il cast, in particolare la protagonista Matilda De Angelis, "che ha preso il film sulle spalle e l'ha portato avanti con grazia e con talento".
Gli altri premiati agli EFA
Un altro italiano premiato è il documentario – coprodotto con Slovenia e Croazia – 'Fiume, o morte', sull'impresa di Gabriele D'Annunzio. A fare incetta di riconoscimenti è stato però 'Il valore sentimentale' di Joachim Trier che si è portato a casa sei premi: miglior film, miglior regista, miglior attore (Stellan Skarsgard), migliore attrice (Renate Reinsve), migliore sceneggiatura e migliore colonna sonora originale.
Il commento di Rai Cinema sull'esordio di Scarano
“Un folgorante esordio alla regia quello di Greta Scarano – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. L'incredibile storia vera dei fratelli Tercon e il tono leggero con cui la regista affronta un tema delicato come l’autismo, hanno conquistato i giovanissimi giurati degli EFA, tutti ragazzi sotto i 20 anni.
"A Greta Scarano le nostre congratulazioni per aver saputo costruire una storia che riesce a parlare di disabilità senza vittimismi, e di rapporti familiari complessi con allegria e sincerità. Un film vitale e originale costruito con grande equilibrio, nel quale la regista si muove con abilità ottenendo effetti di forte empatia con i personaggi e con la storia, senza mai scivolare nella retorica. Il premio dei giovani giurati conferma ancora una volta che il pubblico sa accogliere storie non convenzionali legate a temi sociali se mostrate nella giusta chiave di racconto”.
Dettagli di produzione e distribuzione
'Vita da grandi' è una Produzione Groenlandia e Rai Cinema in collaborazione con Netflix. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Il distributore internazionale è Rai Cinema International Distribution.