Corsa infinita di Buen Camino, -2 mln a record Avatar

AGI - Torniamo ancora a parlare di ‘Buen camino’, il giorno dopo il record di miglior incasso italiano di tutti i tempi. Un record che vede il film con Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante al secondo posto assoluto nella classifica del box office italiano dietro ad ‘Avatar’, ma moralmente già primo in assoluto. ‘Avatar’, infatti, alla prima comparsa in sala nel 2009, complice anche il prezzo maggiorato del biglietto (gran parte delle proiezioni erano in 3D) fece registrare al box office un incasso totale di 65.607.562 euro. Quindi una cifra inferiore a quella – peraltro ancora provvisoria – di ‘Buen camino’.
Al 13 gennaio, infatti, l’ultimo aggiornamento Cinetel registra di 66.109.747 euro (8.214.577 presenze). Nel 2022, prima dell’uscita del secondo capitolo della saga di James Cameron, ‘Avatar’ tornò in sala e incassò altri tre milioni circa. Da qui il record di oltre 68,6 milioni, ma è un primato ‘drogato’ dalla doppia uscita. Un primato che adesso, comunque, traballa. Guardando i dati al box office, infatti, si vede che in sala ‘Buen camino’ non incassa mai meno di 400mila euro (che diventano diversi milioni durante le feste) e ipotizzare che nei prossimi giorni possa colmare il gap con ‘Avatar’ (della doppia uscita in sala) non è fantasia.
Lo scorso 12 gennaio ‘Buen camino’ ha fatto registrare la cifra record di 65.689.125 euro in tre settimane di programmazione, sorpassando un altro film dello stesso Zalone del 2016 (anche allora diretto da Gennaro Nunziante), ‘Quo Vado?’, che aveva incassato 65.365.736 euro. Ora il bottino si è rimpinguato di altri 400mila euro e punta decisamente a superare quei 68.675.722 euro di ‘Avatar’.
I tanti record del film Zalone-Nunziante
Riepiloghiamo, adesso, i tanti record del film di Zalone-Nunziante. Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006).
Quota di mercato senza precedenti
Con una quota del 78,8%, “Buen Camino” traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011.
Santo Stefano da record
Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere.
Miglior apertura natalizia di sempre
Nel primo weekend di programmazione, “Buen Camino” totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.
Capodanno da protagonista assoluto
Il 1° gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi con Checco Zalone.
Sorpassi storici
Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (Sole a Catinelle e Tolo Tolo) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo Avatar e Quo Vado?. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di “Quo Vado?”.