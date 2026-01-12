Sanremo: Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate

AGI - Laura Pausini affiancherà Carlo Conti sul palco dell'Ariston nelle 5 serate del festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti al Tg1. Quindi Pausini sarà conduttrice insieme a Conti di tutte le serate della kermesse in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
Pausini è ormai una veterana del Festival. Nel 1993 trionfò nella categoria delle Nuove proposte “La solitudine”.
"Condurrò con tutta la gioia del mondo"
"Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l'onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76esima edizione del Festival", ha commentato Pausini dopo l'annuncio. "Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata - ha sottolineato Pausini - ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell'immaginarmi conduttrice. Non vedo l'ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all'altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me".
Icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, prima e unica italiana a vincere un Grammy Award e a entrare nella Billboard Hot 100, Laura Pausini ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come "Person of the Year 2023" (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento).
Nel suo palmares vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards. Vanta inoltre la co-conduzione internazionale dell'edizione 2022 di Eurovision Song Contest, a Torino, con Mika e Alessandro Cattelan.