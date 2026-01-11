Golden Globe: 'The Pitt', 'Adolescence' e la sfida DiCaprio-Chalamet

AGI - 'Una battaglia dopo l'altra' e 'Hamnet' tra i film, 'The Studio', 'The Pitt' e 'Adolescence' tra le serie tv: sono questi i grandi favoriti dell'83ª edizione dei Golden Globe, i premi per cinema e tv della stampa estera di Hollywood che verranno assegnati al Beverly Hilton di Los Angeles a partire dalle due di questa notte ora italiana (evento trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e in replica in prima serata lunedì 13 gennaio),
Dopo i Critics' Choice Awards, i Golden Globe 2026 aprono la stagione dei premi che porterà agli Oscar. La serata sarà condotta dalla comica Nikki Glaser ma sul palco si alterneranno tanti presentatori, da George Clooney, Julia Roberts, da Orlando Bloom a Pamela Anderson, da Miley Cyrus a Snoop Dogg.
Cinema di nicchia e produzioni mainstream
In questa edizione spicca la commistione tra cinema di nicchia e circuiti mainstream: molti film in nomination provengono da Festival d'autore come Venezia o Cannes. Film stranieri in concorso come 'Un semplice incidente', 'No Other Choice', 'Sentimental Value', 'Sirat' e 'The Secret Agent' compaiono anche in diverse shortlist accanto alle produzioni statunitensi.
I film favoriti nella categoria cinematografica
Per il miglior film drammatico l'assoluto favorito è 'Hamnet' della regista premio Oscar di 'Nomadland', Chloé Zhao. Tra le commedie si parla di 'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson.
Miglior attore: corsa a due
Le nomination degli Oscar 2026 usciranno il 22 gennaio, ma è quasi sicuro che per la vittoria dell'ambita statuetta sarà corsa a due. Come ai Critics’ Choice Awards e ai Golden Globe, la statuetta per Migliore Attore sarà contesa da Leonardo DiCaprio per 'Una battaglia dopo l’altra' e Timothèe Chalamet per il suo 'Martin Supreme' (vincitore ai Critics).
I titoli di serialità più attesi
Sul fronte della serialità i titoli favoriti sono tre: il medical 'The Pitt' per la serie drammatica, 'The Studio' per quella comica e l'acclamata 'Adolescence' per le miniserie.