Addio a Bob Weir, il chitarrista dei Grateful Dead

AGI - Il chitarrista statunitense Bob Weir, uno dei fondatori della leggendaria band rock Grateful Dead, è morto a 78 anni, lo rende noto un comunicato della sua famiglia pubblicato sul suo account Instagram.
"È passato serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver affrontato con coraggio il cancro come solo Bobby poteva. Sfortunatamente, è deceduto a causa di problemi polmonari"
La malattia e il ritorno sul palco
Secondo il messaggio, a Weir era stato diagnosticato un cancro nel luglio 2025 e aveva iniziato il trattamento alcune settimane prima di tornare sul palco al Golden Gate Park di San Francisco per celebrare il 60° anniversario della band.
"Un atto di resilienza"
"Quelle esibizioni, emozionanti, commoventi e piene di luce, non furono addii ma regali. Un altro atto di resilienza. Un artista che sceglieva, anche allora, di continuare secondo la propria volontà", aggiunge la nota, firmata dalla moglie e dalle due figlie.