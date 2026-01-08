Madonna canta 'La Bambola' di Patty Pravo per Dolce&Gabbana

AGI - C’è qualcosa di ipnotico nel vedere le icone che si riconoscono. Si dice che chi si somiglia si piglia, e nel firmamento del pop mondiale, poche stelle brillano della stessa luce magnetica e ribelle di Madonna e Patty Pravo. Due donne che hanno fatto della trasgressione un’arte e della libertà un manifesto. Oggi, quel legame nato quasi per gioco sui social si trasforma in un evento cross-mediale che sta già facendo impazzire il web: la regina del Pop ha inciso una sua versione di La Bambola per il nuovo profumo di Dolce&Gabbana.
Il 7 gennaio, mentre il mondo ancora si stiracchiava dopo le feste, Dolce&Gabbana ha calato l'asso. Senza troppi preamboli è apparso su YouTube il video promozionale della nuova fragranza della maison: "La Bambola". Il logo scorre elegante, il flacone promette seduzione, ma è il tappeto sonoro a fermare il tempo. Una voce inconfondibile mastica l’italiano con quell'accento che a tratti vira pericolosamente verso la soap opera, eppure incanta. È Madonna. Lady Ciccone che canta Patty Pravo.
La Bambola is OUT and it is really recorded for Dolce Gabbana
Un cortocircuito estetico che solo la moda e la grande musica possono generare. C’è un’ironia sottile in questa operazione. Il brano, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, con quell’arrangiamento orchestrale divino curato dallo stesso Cini, inizialmente non lo voleva nessuno. Troppo particolare, forse troppo avanti.
Madonna ha versionado el clásico «La bambola» (1968) de Patty Pravo para una campaña de la firma de moda Dolce & Gabbana, en una interpretación en la que muestra sus dotes vocales en italiano.
Alla fine arrivò lei, la "ragazza del Piper", che con la sua interpretazione algida e struggente ne fece il primo vero successo della sua carriera. Se Patty la canta, e diciamolo con onestà intellettuale, decisamente meglio, la versione di Madonna ha il pregio di nobilitare ulteriormente un pezzo di storia della musica italiana, portandolo alle orecchie di una platea globale. Ma come siamo finiti in questo incrocio di destini tra la California e Venezia? La risposta è nel digitale. Nonostante i chilometri di distanza, Madonna e Patty Pravo sono amiche vere.
"Io e Madonna ci siamo conosciute su Instagram, a dire il vero mi ha cercato lei: chattiamo spesso, ci raccontiamo le nostre vite", raccontava la Pravo lo scorso marzo al Corriere della Sera. Un’amicizia confermata anche negli studi di Verissimo, dove l’eterna ragazza aveva aggiunto dettagli quasi quotidiani: "Ho visto che lei mi seguiva, l'ho seguita pure io e abbiamo iniziato a parlare. Adesso vorremmo incontrarci".
Il desiderio di un abbraccio fisico che, nel frattempo, è diventato un abbraccio artistico nel brano ufficiale intitolato "La bambola (for Dolce&Gabbana – The One)". Vedere la più grande popstar femminile di sempre scegliere un pezzo che cinquant'anni fa veniva "snobbato" dai colleghi italiani è la chiusura di un cerchio perfetto. Madonna non ha bisogno di dimostrare di saper cantare in italiano perfetto; le basta evocare l'immaginario della donna-oggetto che si ribella, un tema che le è caro da Like a Virgin in poi. Il video, disponibile da ieri, è già un cult. Che sia l'inizio di una collaborazione più vasta? In attesa di vedere se sarà Patty ad andare a trovare Madonna quest'estate o viceversa, ci godiamo questa versione "glam" di un classico che non smette mai di girare, proprio come un vecchio vinile sul piatto del Piper.