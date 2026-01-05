Niccolò Fabi, il regalo a sorpresa per i fan

AGI - Il 2026 di Niccolò Fabi inizia nel segno della sorpresa e dell'intimità. Senza annunci altisonanti, ma con la consueta delicatezza che contraddistingue la sua carriera, il cantautore ha scelto il primo giorno dell'anno per pubblicare su YouTube il video live di un brano inedito: “Il silenzio del mattino”.
Non si tratta di un videoclip tradizionale, ma di un frammento di vita catturato durante il soundcheck dell’ultima data del tour teatrale "Libertà negli occhi", svoltasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso 20 novembre. Il video offre uno sguardo privilegiato sul "dietro le quinte", svelando quel clima quasi sacro che si respira sul palco prima che le luci si accendano e il pubblico riempia la sala.
Fabi descrive la nascita del brano come un processo spontaneo, un'estensione naturale del legame creato con i suoi musicisti durante i mesi di viaggio. “Durante i sound check mi è capitato di accennare a mezza voce parole e accordi scritti l’estate passata – racconta il cantautore sui suoi social –. È successo così che i miei compagni di furgone, quasi in punta di piedi, entrassero ad accompagnarmi. Senza dirci nulla su note o strutture, abbiamo iniziato a suonare con un’alleanza silenziosa”. “Il silenzio del mattino” non è solo una testimonianza tecnica di un tour di successo, ma un manifesto filosofico. In un’epoca dominata dall’ansia per il domani, la canzone si pone come una riflessione sulla necessità di restare nel presente.
Un invito a vivere il presente
Fabi definisce il pezzo come un invito alla "capacità di godersi le meraviglie di quello che è, proteggendosi dalle incertezze di quello che sarà". Una scelta non casuale dell’uscita nei primi giorni del nuovo anno, data che per antonomasia porta con sé il peso delle aspettative e dei propositi futuri. Con la pubblicazione di questo live, si chiude idealmente il cerchio di "Libertà negli Occhi", un tour che ha segnato profondamente il percorso artistico di Fabi. La decisione di registrare quel momento a Roma, durante l'ultima tappa, risponde al desiderio di cristallizzare un periodo "speciale e irripetibile". Il video è ora disponibile su YouTube, pronto a diventare la colonna sonora di questi primi giorni dell'anno per chiunque cerchi, nella musica, un momento di autentica sospensione.