Prima foto del poster della serie tv 'Portobello' di Bellocchio

HBO svela il poster della serie tv 'Portobello' di Bellocchio

L'ultimo lavoro del grande regista in onda dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma HBO Max
Fabrizio Gifuni è Ebzo Tortora nella serie 'Portobello' di Marco Bellocchio
Foto di scena - Fabrizio Gifuni è Ebzo Tortora nella serie 'Portobello' di Marco Bellocchio
AGI - Pubblicato oggi il poster di ‘Portobello’, la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, disponibile dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma HBO Max.

La prima serie italiana HBO Original è dedicata alla drammatica vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora che fu protagonista di un'insensata odissea giudiziaria.

Produzione e collaborazioni internazionali

La serie è una produzione Our Films, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. È prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film.

Il cast stellare di 'Portobello'

Nel cast Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Irene Maiorino, Giovanni Buselli, Davide Mancini, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Alma Noce, Salvatore D’Onofrio, Francesco Russo, Gennaro Apicella, Luciano Giugliano, Alessandro Fella, Antonia Truppo, Gianmaria Martini e con Gianfranco Gallo nel ruolo di Raffaele Cutolo e con la partecipazione di Fabrizio Contri, Tommaso Ragno, Valeria Marini, e Alessandro Preziosi.

Squadra tecnica e musiche

La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo.

