'Buen camino' di Checco Zalone va di corsa verso il record

AGI - 'Buen Camino', con Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante, continua a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori 1° gennaio di sempre. In questa speciale classifica Checco Zalone è sul podio con... Checco Zalone.
Nel giorno di Capodanno, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema (dati Cinetel), portando il totale incassi a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell'anno. Davanti a 'Buen Camino' si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: 'Tolo Tolo' con 8.887.696 euro e 'Quo Vado?' con 7.360.192 euro. Entrambi i film sono usciti proprio a Capodanno e sono stati favoriti dall'effetto novità e dall'enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese.
L'impatto sul mercato cinematografico
L'effetto 'Buen Camino' sul mercato cinematografico italiano continua a farsi sentire, registrando una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente. 'Buen Camino' è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix, realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.
Checco Zalone insegue il suo record
Il cammino, anzi la corsa, di 'Buen camino' non sembra volersi arrestare, complici le festività, il numero impressionante di sale in cui viene proiettato e l'attesa di rivedere sul grande schermo il fenomeno pugliese dalla comicità irriverente e unica. Superati i 40 milioni di euro a Capodanno, ora 'Buen camino' punta gli altri film di Checco Zalone con la concreta possibilità di salire sul personale podio del comico di Polignano a mare. Nella top-10 dei film che hanno incassato di più in Italia, infatti, Zalone occupa il 50% delle posizioni. Ultimo piazzato in classifica, al momento, proprio 'Buen camino' (al nono posto), ma il film ha potenzialità per scalare posizioni. In ottava posizione, certamente superato a breve, c'è 'Che bella giornata' (43,5 milioni di incasso). Quindi sui passa alla sesta piazza dove c'è 'Tolo tolo' (46,2 milioni), anch'esso alla portata di 'Buen camino'.
'Buen camino' punta al record di 'Quo vado?' (e 'Avatar')
Più arduo per 'Buen camino' sembra il confronto con il primi due film di Zalone in classifica: 'Cado dalle nubi', terzo di sempre con 51,9 milioni di incasso, e 'Quo vado?', secondo in classifica con 65,3 milioni di euro. Bisogna vedere se la spinta propulsiva si affievolirà in questi giorni. Se non accadesse, la coppia Zalone-Nunziante, attore-regista dei record, potrebbe addirittura sognare di conquistare la vetta del box office italiano di sempre spodestando 'Avatar' di James Cameron (il primo film del 2009, non il terzo capitolo del 2025, che è stato ampiamente superato visto che è fermo a 18 milioni di euro) che, sommando l'incasso della prima uscita a quello della seconda del 2022, ha totalizzato 68,67 milioni di euro.