Il ciclone Checco Zalone e i 10 film del 2025

AGI - Cosa resterà del 2025? In campo cinematografico sicuramente, per quanto riguarda l'Italia, il ritorno in sala dopo sei anni di Checco Zalone con 'Buen camino'.
Il suo film è l'ultimo arrivato sul grande schermo in ordine di tempo, ma già ha conquistato la vetta del box office (sfiorerà i 40 milioni di euro entro fine anno, con soli sei giorni di programmazione) e guarda tutti dall'alto in basso, a partire da quello che era l'atteso protagonista internazionale di Natale, 'Avatar: Fuoco e cenere', uscito una settimana prima e 'doppiato' per incassi a fine anno.
Anora: film low-budget trionfatore agli Oscar
A livello mondiale il 2025 sarà ricordato anche per 'Anora' di Sean Baker con Mikey Madison, Mark Eidelstein, Yura Borisov. La storia della giovane stripper di Brooklyn che sposa il figlio di un oligarca russo e finisce in una spirale di amore, denaro e violenza mentre la famiglia di lui tenta in ogni modo di cancellare il matrimonio, dopo aver vinto a sorpresa la Palma d'oro a Cannes (2024), ha conquistato nel 2025 i 5 Oscar più prestigiosi (miglior film, regia, attrice protagonista, montaggio, sceneggiatura), il David di Donatello come miglior film internazionale, oltre a numerosi premi della critica diventando il titolo più premiato dell'anno. Per il film indipendente, costato appena 6 milioni di dollari, un incasso mondiale di oltre 57 milioni di dollari (circa 52 milioni nel 2025).
Ne Zha 2: il film d'animazione dei record
Da ricordare in questo 2025 anche 'Ne Zha 2' di Yu Yang (Jiaozi), sequel dell'epopea animata cinese che segue il giovane semidio ribelle, chiamato ancora una volta a salvare il mondo degli uomini e quello degli dèi da una minaccia cosmica. Con un mix di azione, umorismo e melodramma, ha conquistato il pubblico asiatico e poi il mercato globale. Più volte vincitore in Cina (miglior film d'animazione e premi tecnici ai principali festival nazionali), candidato ai maggiori premi internazionali di settore, questo film di animazione a fronte di un budget di 80 milioni di dollari ha incassato nel mondo, grazie al grande successo sul mercato asiatico, oltre 2,2 miliardi di dollari diventando il film d'animazione con maggior incasso nella storia del cinema, nonché il primo film d'animazione ad aver incassato 2 miliardi di dollari.
Zootopia 2: miglior debutto per un film d'animazione
Restando in campo di animazione, si segnala poi 'Zootopia 2' della Disney per la regia di Byron Howard e Jared Bush con le voci originali di Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba. Judy Hopps e Nick Wilde indagano su una nuova ondata di tensioni sociali che minaccia l'equilibrio della metropoli animale, fra mistero poliziesco e satira dei pregiudizi. Il film, che ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari, vanta diversi record: miglior debutto d'animazione con 556,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre ha raggiunto 1 miliardo di dollari in 17 giorni, il film 'per tutti' che ha raggiunto questa cifra più velocemente di sempre.
Minecraft: dal mondo dei videogiochi al cinema
Il 2025 vede poi il successo di 'Minecraft: The Movie' per la regia di Jared Hess, con Jack Black e un cast in gran parte vocale. Nel mondo a blocchi di Minecraft, un gruppo di costruttori e avventurieri affronta una minaccia che rischia di cancellare l'Overworld, attraversando biomi e creature familiari ai gamer. Il film ha incassato circa 960 milioni di dollari.
Superman: l'uomo d'acciaio amato di critici
Il 2025 ha visto poi l'arrivo in sala un nuovo Superman. Il film sull'uomo d'acciaio, diretto da James Gunn, vede nei panni del supereroe venuto da Krypton lo statuario David Corenswet. Il nuovo Superman racconta un Clark Kent diviso fra le radici kryptoniane e il desiderio di essere accettato da un'umanità diffidente, in un Metropolis aggiornata ai conflitti contemporanei. Molto apprezzato dalla critica, il film ha incassato oltre 616 milioni di dollari (5,6 in Italia) a fronte di un budget di 225 milioni.
Mission Impossible: Tom Cruise da Guinnes
Meglio è andato l'ultimo capitolo della saga di 'Mission: Impossible', 'The Final Reckoning' di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg. Ethan Hunt affronta la missione definitiva, costretto a scegliere tra la sua squadra e la salvezza di milioni di persone in un intrigo globale di tradimenti e identità multiple. Per questo film Tom Cruise si è aggiudicato un Guinness World Record per aver totalizzato 16 lanci con il paracadute in fiamme. Apprezzato dalla critica, ha incassato 600 milioni di dollari in tutto il mondo (4,6 in Italia) a fronte di un budget di 3-400 milioni.
28 Years Later: l'horror d'autore di Danny Boyle
Altra pellicola che ha segnato il 2025 è '28 anni dopo' (28 Years Later) di Danny Boyle con Cillian Murphy, Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson. Decenni dopo il primo contagio, una nuova ondata di infezioni travolge un'Europa militarizzata e traumatizzata, riportando il virus al centro della scena e rinnovando l'immaginario post-apocalittico. Un horror d'autore costato 60 milioni di dollari che ha incassato circa 151 milioni di dollari.
Thunderbolts: gli antieroi dell'universo Marvel
Altra pellicola che ha segnato l'anno è 'Thunderbolts' di Jake Schreier con Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour. Un gruppo di antieroi dell'universo Marvel viene assoldato dal governo per missioni che richiedono metodi sporchi, fra doppie lealtà, complotti e un tono più cupo del canonico film della Marvel Cinematic Universe. Una pellicola che, a fronte di un budget di 180 milioni di dollari, ha incassato 382 milioni di dollari di cui circa 5 in Italia.
Weapons: thriller nell'America paranoica
Ultimo film che ha segnato il 2025 è 'Weapons' regia di Zach Cregger con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich. Un thriller corale che segue una serie di personaggi collegati da armi che passano di mano in mano, ritraendo un'America paranoica in cui la violenza quotidiana diventa detonatore narrativo. Il film ha incassato 270 milioni di dollari.