Guai per Kevin Costner: 'debito di 440mila dollari per i costumi della sua serie'

AGI - Nuova grana per Kevin Costner e la sua saga western "Horizon: An American Saga": una società di noleggio dei costumi ha citato in giudizio il 70enne attore e regista per un debito di 440mila dollari per i costumi utilizzati nel secondo capitolo della serie. Lo riferisce "The Hollywood Reporter".
La Western Costume ha denunciato davanti a un tribunale della California la violazione contrattuale da parte della casa di produzione Territory Pictures. L'azienda chiede un risarcimento di circa 440 mila dollari per fatture mai saldate e per il danneggiamento di alcuni abiti. All'inizio del 2025, la stessa produzione aveva già raggiunto un accordo transattivo per un'altra causa simile, sempre legata al mancato pagamento dei costumi utilizzati nel primo capitolo e nel sequel.
Costner deve già far fronte al flop del primo episodio della saga che ha fatto slittare il secondo film, "Horizon: An American Saga - Chapter 2", la cui uscita era inizialmente prevista nel 2024. Il terzo capitolo della saga non risulta ancora completamente finanziato e rimane in sospeso.