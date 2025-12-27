Allevi torna con il 'Piano Solo Tour', oggi anteprima a Roma
Il 9 gennaio seconda data-evento a Milano. Poi per l'artista, che negli ultimi anni ha lottato contro un mieloma multiplo, comincia una tournée in Italia e all'estero
Giovanni Allevi torna con il 'Piano Solo Tour 2025/26', oggi anteprima a Roma
Luca Carlino / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Giovanni Allevi al photocall ''Allevi Back To Life'' durante il 20esimo Festival del Cinema di Roma all'Auditorium Parco Della Musica, il 18 ottobre 2025
AGI - Il ritorno di Giovanni Allevi sul palcoscenico prende ufficialmente il via nel clima luminoso delle festività natalizie.

Dopo il successo ottenuto con il live a Buenos Aires, il nuovo 'Piano Solo Tour 2025/26' partirà con una speciale anteprima a Roma, oggi all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia, per poi proseguire con la seconda data-evento a Milano, il 9 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme.

Il ritorno al pianoforte e la tournée europea

Il musicista, che ha lottato contro un mieloma multiplo negli ultimi anni, torna al suo strumento più autentico, il pianoforte. I primi due appuntamenti inaugurano una tournée europea che toccherà le principali città d'Italia, Svizzera, Germania, Austria e Francia, portando le sue composizioni più amate – da 'Come sei veramente' a 'Back to Life', da 'Go with the flow' a 'Our Future' – insieme a nuovi brani nati negli anni della fragilità e dell'introspezione.

Le nuove opere e i progetti collaterali

Il tour segue il docufilm 'Allevi - Back to Life', presentato alla Festa del Cinema di Roma, e mentre il suo ultimo libro 'I nove doni' continua a conquistare il pubblico, come il Concerto per Violoncello e Orchestra MM22, disponibile dal 14 novembre 2025 sulle piattaforme digitali.

