Allevi torna con il 'Piano Solo Tour', oggi anteprima a Roma

AGI - Il ritorno di Giovanni Allevi sul palcoscenico prende ufficialmente il via nel clima luminoso delle festività natalizie.
Dopo il successo ottenuto con il live a Buenos Aires, il nuovo 'Piano Solo Tour 2025/26' partirà con una speciale anteprima a Roma, oggi all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia, per poi proseguire con la seconda data-evento a Milano, il 9 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme.
Il ritorno al pianoforte e la tournée europea
Il musicista, che ha lottato contro un mieloma multiplo negli ultimi anni, torna al suo strumento più autentico, il pianoforte. I primi due appuntamenti inaugurano una tournée europea che toccherà le principali città d'Italia, Svizzera, Germania, Austria e Francia, portando le sue composizioni più amate – da 'Come sei veramente' a 'Back to Life', da 'Go with the flow' a 'Our Future' – insieme a nuovi brani nati negli anni della fragilità e dell'introspezione.
Le nuove opere e i progetti collaterali
Il tour segue il docufilm 'Allevi - Back to Life', presentato alla Festa del Cinema di Roma, e mentre il suo ultimo libro 'I nove doni' continua a conquistare il pubblico, come il Concerto per Violoncello e Orchestra MM22, disponibile dal 14 novembre 2025 sulle piattaforme digitali.