Stranger Things 5 torna su Netflix il 26 dicembre: arrivano tre nuovi episodi

AGI - La serie fantasy di successo "Stranger Things" torna su Netflix questo venerdì, 26 dicembre alle 2 del mattino, con tre nuovi episodi della sua quinta e ultima stagione, prima del gran finale del 1° gennaio.
Ecco cinque cose da sapere su questa serie, lanciata nel 2016, che racconta la storia di adolescenti di una piccola città americana che incontrano creature soprannaturali e un universo parallelo.
Cast
"Stranger Things" ha riportato alla ribalta icone degli anni '80 come Winona Ryder ("Beetlejuice", "Edward mani di forbice", ecc.), tornata con una nomination ai Golden Globe nel 2017 per il ruolo di Joyce Byers, e Matthew Modine ("Full Metal Jacket"), che interpreta il Dottor Brenner.
L'omaggio al cinema di genere degli anni '80 culmina con un cameo di Robert Englund, il Freddy Krueger originale, nella quarta stagione.
La serie è stata un trampolino di lancio globale per i suoi giovani attori, come Millie Bobby Brown. Ben lontana dal suo ruolo di preadolescente quasi muta nella prima stagione, l'attrice ventunenne ora produce i suoi blockbuster, come la saga di "Enola Holmes", in cui interpreta il ruolo principale.
Finn Wolfhard, che interpreta Mike, è la star delle ultime serie "It" e "Ghostbusters". Il cantante e attore ventitreenne ha dichiarato a proposito del finale di "Stranger Things": "Vogliamo dare a tutti questi personaggi un addio degno. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per dare a ognuno di loro il finale perfetto."
Nostalgia anni '80
Per ricreare lo spirito degli anni '80, i fratelli Duffer, creatori della serie, rendono numerosi omaggi ai maestri del genere, da Steven Spielberg ("E.T.") a Stephen King ("It"), modellando al contempo le dinamiche dei personaggi su quelle de "I Goonies".
Jeans Levi's a vita alta, polo dai colori saturi e sneaker Nike Cortez o Vans, accessori iconici degli anni '80, vestono i personaggi. Per quanto riguarda le acconciature, la produzione ripropone le tendenze dell'epoca, come il taglio a scodella di Will Byers o il mullet disordinato di Steve Harrington.
Oggetti vintage stanno vivendo una seconda vita, come le biciclette degli eroi o il walkman di Max che riproduce "Running Up That Hill" di Kate Bush. Questa hit del 1985 ha superato il miliardo di streaming su Spotify, raggiungendo il primo posto nelle classifiche del Regno Unito a giugno 2022, 37 anni dopo la sua uscita: un record per il periodo più lungo tra l'uscita di un singolo e la sua ascesa in vetta alle classifiche.
Uno dei primi grandi successi di Netflix
Mentre "House of Cards" ha aperto la strada ai contenuti originali per la piattaforma, "Stranger Things", lanciata nel luglio 2016, ha trasformato Netflix in un produttore di blockbuster. La serie ha dimostrato che lo streaming può competere con il cinema, attirando fan da tutto il mondo a ogni nuova stagione. I budget, stimati in decine di milioni di dollari a episodio, sono paragonabili a quelli delle principali produzioni cinematografiche.
Fenomeno di marketing
Il successo della quinta stagione di "Stranger Things", che ha totalizzato quasi 60 milioni di visualizzazioni al suo lancio, si riflette anche nella sua presenza negli spazi pubblici. Grandi catene di negozi stanno aprendo numerose sezioni dedicate, come l'HMV di Oxford Street a Londra e le Galeries Lafayette sugli Champs-Élysées a Parigi.
"La serie mi ha fatto amare gli anni '80. L'ho guardata con mio padre, che ha vissuto quell'epoca", ha detto Pauline Lehobey, un'assistente veterinaria di 29 anni, a Parigi, mentre tiene in mano una statuetta del Demogorgone (uno dei mostri della serie).
Universo spin-off
L'universo della serie è ora portato in scena a Londra e a Broadway con lo spettacolo teatrale "Stranger Things: The First Shadow", la cui prima messa in scena è prevista per la fine del 2023. Questo prequel, ambientato nel 1959, una generazione prima degli eventi della serie, esplora le origini di Henry Creel prima della sua trasformazione in Vecna, uno dei cattivi della storia.
Netflix ha annunciato una serie animata per il 2026, ambientata tra la seconda e la terza stagione, che mira a ricreare l'atmosfera dei "cartoni animati del sabato mattina", come "Transformers" o "Ghostbusters".
La piattaforma punta anche su romanzi incentrati su personaggi secondari come la sorella maggiore di Mike, Nancy Wheeler, e l'amico di Dustin, Eddie Munson.