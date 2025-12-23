E' nato il quarto figlio di Enrique Iglesias e Anna Kournikova 

ADV
La coppia lo ha reso noto con un post sui social: “My Sunshine 17/12/2025”
AGI - Il cantante Enrique Iglesias e l'ex tennista Anna Kournikova hanno dato il benvenuto al loro quarto figlio. Il bimbo è nato lo scorso 17 dicembre.In un'immagine pubblicata su Instagram, si vede il neonato, di cui non vengono rivelati né il sesso né altri dettagli, avvolto in una coperta dell'ospedale bianca a strisce rosa e nere, come il lenzuolo della piccola culla in cui dorme, e un berretto rosa a strisce blu, accanto a un piccolo peluche a forma di bradipo.
I genitori hanno accompagnato l'immagine solo con il messaggio “My Sunshine 17/12/2025”. Il figlio del famoso cantante spagnolo Julio Iglesias, 50 anni, e l'ex tennista russa, 44 anni, sono genitori dei gemelli Nicholas e Lucy, di sette anni, e di Mary, di cinque.
