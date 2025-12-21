Ricchi e Poveri cadono in diretta tv a 'Domenica in' - video

AGI - Ingresso col botto per i Ricchi e Poveri a Domenica In. Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono caduti rovinosamente a terra mentre facevano il loro ingresso nello studio della trasmissione di Rai 1, introdotti da Mara Venier al ritmo di ‘Sarà perché ti amo’.
I due sono inciampati su un gradino e sono caduti a terra in diretta. Immediato l’intervento della conduttrice che si è sincerata che non si fossero fatti niente.
L'intervento di Mara Venier e la reazione di Angela
“Questo gradino!”, ha detto la Venier aiutando i due a rialzarsi. Chi ha avuto la peggio è stata Angela Brambati anche se fortunatamente nulla di grave per lei: “Ho dato una mentata!”, ha detto trattenendo con difficoltà le risate.
Il video integrale. L'entrata dei Ricchi e poveri col botto, insieme, l'insulto allo scalino, la ripetuta dell'ingresso. Tutto. #domenicain - Rai 1, 21 dicembre 2025 pic.twitter.com/B2GVBs6zzJ— LALLERO (@see_lallero) December 21, 2025
Il dialogo sull'avviso e il nuovo ingresso in studio
“Non vi hanno avvisato?”, ha poi chiesto Mara Venier. “Forse ci avevano anche avvisato, ma non avevamo capito”, ha risposto Angela Brambati, che poi ha aggiunto: “Adesso però l’abbiamo capito”. Prima di iniziare il colloquio con Mara Venier i due hanno voluto rifare l’ingresso. La puntata è poi proseguita regolarmente.