Sanremo, scatta la corsa al biglietto per il Festival della canzone 

AGI - Il cast artistico è ormai al completo e per gli appassionati scatta la corsa al biglietto per la prossima edizione del Festival della canzone italiana, in programma a Sanremo nei giorni 24-25-26-27 e 28 febbraio 2026 e in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay).
Quest'anno l'attività di vendita e gestione dei biglietti per la partecipazione all'evento è stata affidata alla società Vivaticket S.p.A. In considerazione dei limitati posti disponibili nel teatro, segnala la Rai in una nota, l'acquisto prevede una necessaria procedura di registrazione preliminare.
Gli utenti selezionati in possesso di tutti i requisiti richiesti in fase di registrazione saranno poi selezionati tramite un software che provvederà alla scelta degli stessi in maniera casuale alla presenza di un notaio e successivamente, previa comunicazione, invitati a procedere all'acquisto di un numero massimo di due biglietti.
Resta inteso che il buon esito della fase di registrazione non determinerà in capo all'utente alcun automatico diritto di acquistare il biglietto, ma gli consentirà esclusivamente di partecipare al processo di selezione.
La data per la registrazione
La registrazione sarà aperta dalle ore 9 del 22 dicembre 2025 sino alle ore 18 dell'8 gennaio 2026 sul sito internet sanremo2026rai.vivaticket.it e prevederà l'inserimento dei dati richiesti: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, indicazione dei dati di un valido documento di identità del soggetto che effettua la registrazione e che in caso di selezione procederà all'acquisto del biglietto.
Come registrarsi
In fase di registrazione, spiega ancora la nota, l'utente dovrà indicare il giorno e il settore del teatro (platea o galleria) per il quale intenderebbe ottenere la possibilità di acquisto del biglietto. È ammessa una sola registrazione per ciascun utente. Le registrazioni multiple, con numeri di telefono, codice fiscale e/o indirizzi di posta elettronica ripetuti non sono ammesse e saranno bloccate in fase di registrazione o comunque eliminate a posteriori.
Dal 15 gennaio 2026 al 3 febbraio 2026, gli utenti che avranno completato una valida registrazione tramite la procedura di cui sopra, riceveranno un'e-mail dal fornitore Vivaticket. In caso di selezione, la e-mail conterrà le informazioni circa le modalità e le tempistiche per procedere all'acquisto del biglietto.