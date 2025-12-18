Amadeus torna in Rai con Fiorello? Ma Viale Mazzini smentisce

AGI - Arriva da Dagospia, ovviamente, l’indiscrezione che potrebbe essere una ‘bomba’: il ritorno di Amadeus in Rai, in coppia con Fiorello. Secondo le indiscrezioni sarebbe proprio lo showman siciliano ad aver pensato un format per rilanciarlo accanto a lui. Un’ipotesi che circola da ieri sul web e che ha già scatenato molti commenti ma che al momento sembra più un sogno nel cassetto di Fiorello (e Amadeus?) che un’ipotesi concreta.
La Rai, infatti, ha ufficialmente smentito che al momento ci sia questa possibilità: "In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – si legge in una nota - pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda". Una nota quasi d’obbligo, che di fatto si limita a fare una smentita scontata mentre, in realtà, molti parlano in queste ore di un’azienda spaccata in due, tra favorevoli e contrari.
Ritorno in Rai, ipotesi che circola da tempo
Il ritorno in Rai di Amadeus è un’ipotesi che circola da tempo, anche se mai in maniera concreta. Anche perché il suo addio ha creato un vuoto nell’azienda di Stato (i suoi risultati non sono stati più replicati) mentre per il presentatore il salto sul Nove, dopo i risultati clamorosi di Sanremo e il successo consolidato di ‘Affari tuoi’, non ha dato l’esito sperato. ‘Chissà chi è’ è rimasto molto distante dai risultati dei ‘Soliti ignoti’ su Rai1, ‘Like a Star’ e ‘The Cage’ hanno ottenuto risultati non all’altezza delle aspettative, mentre l’unico titolo che ha ottenuto risultati discreti è stato ‘La Corrida’, anche se non è mai riuscito a decollare davvero.