A gennaio il film Amazon su 'Melania' costato 385mila dollari al minuto

AGI - Uscirà il 30 gennaio nei cinema americani 'Melania', la storia dei 20 giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca vista con gli occhi della moglie. Il trailer del biopic è stato postato oggi dalla stessa first lady sui suoi canali social.
"Rieccoci qua", dice con un sorriso enigmatico Melania mentre al braccio di un militare sfila nella Rotonda del Campidoglio verso la cerimonia di giuramento del 47esimo presidente americano, il 20 gennaio, sotto l'ampia falda del cappello blu e bianco diventato ormai iconico. I 104 minuti di lungometraggio sono costati 40 milioni di dollari (circa 385mila dollari al minuto), sborsati da Amazon Prime Video non senza qualche polemica di chi l'ha considerato un tributo pagato da Jeff Bezos a Trump. Oltre che negli Usa, il film sarà distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer in Sud America, Asia, Europa, Israele, Emirati Arabi Uniti e molti altri paesi ancora. E nei prossimi mesi sarà disponibile a episodi su Amazon.
La prospettiva della First Lady
"Per la prima volta, il pubblico di tutto il mondo è invitato a essere testimone di questo momento fondamentale: uno sguardo privato e non filtrato mentre mi destreggio tra famiglia, affari e filantropia nel mio straordinario viaggio per diventare first lady degli Stati Uniti d'America", ha raccontato la stessa Melania a Fox News. "La storia in divenire", ha sottolineato.
Dietro le quinte e suggerimenti
Nel trailer si vedono alcuni dei momenti più salienti. Dalla coppia presidenziale a Mar-a-Lago al dietro le quinte dell'inaugurazione con il figlio Baron, con il famigerato leone della Metro Goldwyn Mayer che ruggisce. E poi immagini sull'Air Force One, la presentazione del sigillo presidenziale, di una riunione in cui Trump prova un discorso e Melania gli suggerisce le battute. "La mia eredità più grande sarà quella di pacificatore", dice il presidente. "Pacificatore e unificatore", lo corregge lei.
Moda, mistero e il dialogo finale
Ancora. Lo schizzo dell'abito bianco e nero che Melania indosserà al ballo inaugurale. E quella che è forse l'immagine più intrigante: lo stivaletto a spillo nero tacco 12 con cui scende da un'auto. Trump c'è e non c'è. Almeno nel trailer, che termina con Melania che chiama il marito. "Signor presidente, congratulazioni", dice lei. "L'hai guardato?", chiede lui. "No. Lo vedrò al telegiornale", risponde lei.