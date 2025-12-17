Notte degli Oscar gratis su YouTube dal 2029

AGI - Rivoluzione in arrivo a Hollywood entro la fine del decennio: gli Academy Awards si sposteranno su YouTube, segnando una nuova era per il più prestigioso premio del cinema Usa (e mondiale) e per uno degli appuntamenti simbolo della Tv generalista americana per decenni. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e YouTube hanno infatti firmato un accordo pluriennale che assegnerà alla piattaforma i diritti globali esclusivi degli Oscar a partire dalla 101esima edizione, in programma nel 2029, e fino al 2033.
Gli Oscar, inclusa la copertura del red carpet, i contenuti dietro le quinte e l'accesso al Governors Ball, saranno trasmessi in diretta e gratuitamente su YouTube per oltre 2 miliardi di spettatori nel mondo, oltre che per gli abbonati a YouTube TV negli Stati Uniti. La piattaforma contribuirà inoltre a rendere la cerimonia più accessibile a un pubblico globale grazie a strumenti come sottotitoli e tracce audio in più lingue.
Eventi esclusivi e hub globale
La partnership garantirà anche l'accesso esclusivo a livello mondiale, sul canale YouTube degli Oscar, a numerosi altri eventi e programmi dell'Academy, tra cui i Governors Awards, l'annuncio delle nomination, il Nominees Luncheon, gli Student Academy Awards, i Scientific and Technical Awards, oltre a interviste con membri dell'Academy e filmmaker, iniziative di educazione cinematografica, podcast e altri contenuti originali. L'obiettivo è creare un hub globale dedicato al cinema, accessibile da ogni parte del mondo.
Le dichiarazioni dell'Academy
"Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e articolata con YouTube, che diventerà la futura casa degli Oscar e della nostra programmazione annuale", hanno dichiarato Bill Kramer, CEO dell'Academy, e Lynette Howell Taylor, presidente dell'Academy. "L'Academy è un'organizzazione internazionale e questo accordo ci consentirà di ampliare l'accesso al nostro lavoro al pubblico globale più vasto possibile, a beneficio dei nostri membri e dell'intera comunità cinematografica. La collaborazione sfrutterà la portata di YouTube offrendo nuove opportunità di coinvolgimento, nel rispetto della nostra eredità".
Il punto di vista di YouTube
"Gli Oscar sono una delle istituzioni culturali più importanti, simbolo dell'eccellenza nella narrazione e nell'arte", ha dichiarato Neal Mohan, CEO di YouTube. "Collaborare con l'Academy per portare questa celebrazione dell'arte e dell'intrattenimento a un pubblico globale ispirerà una nuova generazione di creativi e amanti del cinema, restando fedele alla storica tradizione degli Oscar".