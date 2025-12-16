Mariah Carey batte ogni record, sua la hit natalizia più longeva

AGI - Mariah Carey ha nuovamente battuto tutti i record della musica natalizia: la sua hit "All I Want for Christmas Is You" ha mantenuto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per 20 settimane, un'impresa ineguagliata da qualsiasi altra canzone. Il brano, pubblicato originariamente nel 1994, supera il record detenuto da altri due successi: "A Bar Song (Tipsy)" degli Shaboozey nel 2024 e "Old Town Road" di Lil Nas X con Billy Ray Cyrus nel 2019.
Carey detiene ora per la seconda volta il record per la hit numero uno più longeva nella Hot 100. Nel 1995-96, "One Sweet Day", interpretata da lei e dai Boyz II Men, dominò la classifica per 16 settimane, un record che resistette fino a quando non fu eguagliato da "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee, con Justin Bieber, nel 2017.
Inoltre, "All I Want for Christmas Is You" è rimasta nella Hot 100 per 77 settimane, eguagliando "Levitating" di Dua Lipa per il titolo di canzone più longeva in classifica di un'artista femminile.
La hit uscì con l'album "Merry Christmas" nel novembre 1994 e, con l'avvento dello streaming e la crescente presenza di musica natalizia nelle playlist, raggiunse la top 10 per la prima volta nel dicembre 2017 e la top 5 durante le festività natalizie del 2018. Ha raggiunto la vetta della classifica durante le festività natalizie del 2019 (tre settimane), 2020 (due), 2021 (tre), 2022 (quattro), 2023 (due) e 2024 (quattro).