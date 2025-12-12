L’attore e comico Stanley Baxter muore a 99 anni

AGI - Nato a Glasgow nel 1926, Baxter era conosciuto soprattutto per aver guidato serie televisive di sketch come The Stanley Baxter Show e The Stanley Baxter Picture Show.
Baxter iniziò la sua carriera come attore bambino nella serie della BBC Children’s Hour e fece parte della Combined Services Entertainment unit, offrendo spettacoli dal vivo alle truppe durante la seconda guerra mondiale.
Il successo alla radio nel dopoguerra lo portò al teatro e al lavoro nel pantomime, e nel 1959 Baxter si trasferì a Londra, dove la sua carriera si sarebbe estesa al palcoscenico, alle sitcom radiofoniche e ai ruoli televisivi, in particolare con le sue imitazioni di figure celebri come il papa e la regina Elisabetta II.
Tra i suoi ruoli cinematografici figurano Crooks Anonymous, con Leslie Phillips, e The Thief and the Cobbler, noto per essere rimasto incompiuto per 29 anni.
Nel 2020 Baxter fece coming out, in seguito alla pubblicazione di una biografia autorizzata, The Real Stanley Baxter di Brian Beacom. In essa Baxter – che fu sposato con la moglie Moira per 46 anni – descrisse l’essere gay come “una vita molto difficile. Oggi ci sono molte persone gay che si sentono abbastanza a loro agio con la propria sessualità, abbastanza felici di chi sono. Io no. Non ho mai voluto essere gay. Ancora oggi non lo voglio".