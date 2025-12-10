In sei per Sarà Sanremo, ultimo atto sognando l'Ariston

AGI - Con la semifinale trasmessa martedì 9 dicembre su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, dalla Sala A di via Asiago, si chiude la fase di Sanremo Giovani, il Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026, condotto da Gianluca Gazzoli, e si spalancano le porte di Sarà Sanremo, ultimo appuntamento prima di approdare sul Palco dell'Ariston.
A calcare il palcoscenico del Teatro del Casinò di Sanremo, il 14 dicembre in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay) saranno Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza CRI e Welo. Questo il responso della Commissione musicale (diverse sfide si sono concluse sul filo di lana, dato il livello artistico dei ragazzi in gara) composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
Come funziona la selezione delle nuove proposte
Dei sei concorrenti di Sarà Sanremo solo due, però, guadagneranno i galloni di Nuove Proposte, mentre altri 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026, sempre nella categoria Nuove Proposte.