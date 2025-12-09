Nasce il Master per sceneggiatori, aperto il bando

AGI - La sceneggiatura è da sempre un punto cruciale nel cinema e l'Italia ha una tradizione eccelsa di autori di straordinario talento, creatori di storie per film e serie che fanno il giro del mondo, al punto che esiste una tecnica standard chiamata 'sceneggiatura all'italiana'. A quanti vogliono avvicinarsi alla professione della sceneggiatura è dedicato il primo Master in scrittura cinematografica Ideare, scrivere, trasformare: il racconto per immagini, promosso e organizzato da Accademia Molly Bloom e da Cinecittà.
Il bando è per 18 posti gratuiti ed è rivolto a partecipanti da tutta Italia. Si può presentare domanda fino al 23 gennaio per i corsi di 90 ore che si svolgeranno dal 27 febbraio al 15 maggio 2026.
Il progetto LuceLabCinecittà e i fondi PNRR
Il corso di formazione rientra nel progetto LuceLabCinecittà finanziato dal Ministero della Cultura con fondi PNRR, per creare una nuova classe di professionisti in tutti i settori dell'Audiovisivo, e portare a quel ricambio generazionale che, con la rivoluzione digitale e la ricerca di nuovi linguaggi e narrazioni, richiede lo stesso mercato.
La presentazione ufficiale e i docenti
Il Master è stato presentato a Roma alla presenza di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, di Antonio Saccone, Presidente di Cinecittà, di Claudio Tesauro, Presidente Accademia Molly Bloom. Con loro Leonardo Colombati e il corpo docenti, che riunisce firme autorevoli della narrativa e della scrittura per il cinema: Sofia Assante, Filippo Bologna, Giancarlo De Cataldo, Federica De Paolis, Diego De Silva, Francesco Martinotti, Sebastian Maulucci, Serafino Murri, Monica Zapelli. Il bando è rivolto a 18 partecipanti da tutta Italia; la finestra di presentazione per le domande d'iscrizione è aperta da oggi fino al 23 gennaio.
Obiettivi e struttura del master
Il Master, interamente gratuito come tutti i corsi del LuceLabCinecittà, intende fornire strumenti teorici e pratici per affrontare la scrittura cinematografica, dalla costruzione della scena alla definizione dei personaggi, con particolare attenzione alla trasformazione narrativa e visiva di un testo letterario. Si terrà a Roma, presso l'Accademia Molly Bloom per un totale di 90 ore dal 27 febbraio al 15 maggio 2026.
Tra i punti principali affrontati dal Master: le basi della scrittura cinematografica, il principio della visualità, la struttura in tre atti e le varianti, i personaggi, il dialogo, il tema, lo sviluppo della storia - dall'idea alla scaletta al soggetto; il passaggio dal soggetto al trattamento alla sceneggiatura; il pitch. L'articolazione delle giornate è equamente suddivisa in lezioni teoriche e ore di laboratorio pratico.
Come partecipare alla selezione
Per partecipare alla selezione del Master i candidati devono inviare un curriculum vitae, e un progetto creativo: Fabbricare un sogno: un giorno a Cinecittà. Per tutte le informazioni e per inviare la domanda di iscrizione: https://lucelabcinecitta.com/corsi/master-in-sceneggiatura-cinematografica-ideare-scrivere-trasformare-il-racconto-per-immagini/ www.lucelabcinecitta.com www.mollybloom.it