Golden Globe 2026, tutte le nomination  

AGI - "One Battle After Another", "Una battaglia dietro l'altra" del registra statunitense Paul Thomas Anderson, con il protagonista interpretato da Leonardo di Carpio, è in testa con nove nomination alla selezione dei Golden Globe. Lo hanno annunciato gli organizzatori, dando il via alla stagione dei premi di Hollywood. Il dramma familiare norvegese "Sentimental Value", con Stellan Skarsgard, del regista Joachim Trier si è classificato secondo con otto nomination, seguito dal film horror in costume "Sinners", di Ryan Coogler's, che ha ottenuto sette nomination per la cerimonia di premiazione dell'11 gennaio
"Wicked: For Good", il blockbuster conclusivo dell'adattamento cinematografico del musical di successo di Broadway, ha ottenuto nomination per Ariana Grande, nel ruolo della spumeggiante Glinda vestita di rosa, e per la vincitrice del Tony Award Cynthia Erivo, nel ruolo della verde Elphaba. Tra le attrici candidate al premio come miglior attrice protagonista in una commedia-musical ci sono la vincitrice dell'Oscar Emma Stone ("Bugonia"), Erivo, Rose Byrne ("If I Had Legs, I'd Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Amanda Seyfried ("The Testament of Ann Lee") e l'esordiente Infiniti. Per quanto riguarda i film drammatici, le ex vincitrici dell'Oscar Jennifer Lawrence ("Die, My Love") e Julia Roberts ("After the Hunt" di Luca Guadagnino) si contenderanno il premio con Jessie Buckley ("Hamnet"), Reinsve, Tessa Thompson ("Hedda") ed Eva Victor ("Sorry, Baby").
L'adattamento di "Frankenstein" di Guillermo Del Toro ha ottenuto cinque nomination, tra cui una per Jacob Elordi nel ruolo dell'iconico mostro. Le nomination agli Oscar si terranno il 22 gennaio, quindi le scelte per i Globes iniziano a tracciare la strada verso gli Academy Awards.
'The Diplomat', 'The Pitt', 'Pluribus', 'Separation', 'Slow Horses' e 'The White Lotus' hanno ricevuto le nomination ai Golden Globes nella categoria Miglior Serie Tv.
Come migliori miniserie sono state selezionate "Adolescence", "All Her Fault", "The Beast Within", "Black Mirror", "Dying for Sex" e "The Girlfriend".
'Familia' di Francesco Costabile fuori dalle nomination: Il film candidato ufficiale dell'Italia agli Oscar del 15 marzo è stato battuto da 'Un Semplice Incidente' dell'iraniano Jafar Panahi, dal norvegese 'Sentimental Value', dal coreano 'No Other Choice', dal brasiliano 'L'Agente Segreto', dal tunisino 'La Voce' di Hind Rajab e dallo spagnolo Sirat.
Di seguito le principali nomination per l'83esima edizione dei Golden Globe che si svolgeranno il prossimo 11 gennaio:
Miglior film drammatico
Frankenstein
Hamnet
Un semplice incidente
L'Agente segreto
Valore sentimentale
Sinners
Migliore commedia o commedia musicale
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice - Non c'e' altra scelta
Nouvelle vague
Una battaglia dietro l'altra
Miglior attore drammatico
Joel Edgerton, "Train Dreams"
Oscar Isaac, "Frankenstein"
Dwayne Johnson, "Smashing Machine"
Michael B. Jordan, "Sinners"
Wagner Moura, "L'Agente secreto"
Jeremy Allen White, "Springsteen"
Migliore attrice drammatica
Jessie Buckley, "Hamnet"
Jennifer Lawrence, "Die My love"
Renate Reinsve, "Valore sentimentale"
Julia Roberts, "After the Hunt"
Tessa Thompson, "Hedda"
Eva Victor, "Sorry, Baby"
Migliore attore di commedia o commedia musicale
Timothe'e Chalamet, "Marty Supreme"
George Clooney, "Jay Kelly"
Leonardo Di Caprio, "Una battaglia dietro l'altra"
Ethan Hawke, "Blue moon"
Lee Byung-hun, "No Other Choice - Non c'e' altra scelta"
Jesse Plemons, "Bugonia".
Migliore attrice in una commedia o commedia musicale
Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
Cynthia Erivo, "Wicked: II parte"
Kate Hudson, "Sur un air de blues"
Chase Infiniti, "Una battaglia dietro l'altra"
Amanda Seyfried, "Il testamento di Ann Lee"
Emma Stone, "Bugonia"
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro, "Una battaglia dietro l'altra"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Paul Mescal, "Hamnet"
Sean Penn, "Una battaglia dietro l'altr"
Adam Sandler, "Jay Kelly"
Stellan Skarsgard, "Valore sentimentale"
Miglior attrice non protagonista
Emily Blunt, "Smashing Machine"
Elle Fanning, "Valore sentimentale"
Ariana Grande, "Wicked: II parte"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valore sentimentale"
Amy Madigan, "Evanouis"
Teyana Taylor, "Una battaglia dietro l'altra"
Miglior regista
Paul Thomas Anderson, "Una battaglia dietro l'altra"
Ryan Coogler, "Sinners"
Guillermo Del Toro, "Frankenstein"
Jafar Panahi, "Un semplice incidente"
Joachim Trier, "Valore sentimentale"
Chloe' Zhao, "Hamnet"
Miglior film in lingua straniera
"Un semplice incidente" (Francia)
""No Other Choice - Non c'e' altra scelta"" (Corea)
"L'Agente secreto" (Brasile)
"Valore sentimentale" (Norvegia)
"Sirat" (Spagna)
"La Voix de Hind Rajab" (Tunisie)
Migliore performance ai box-office
"Avatar: di Fuoco e di Ceneri"
"F1"
"KPop Demon Hunters"
"Mission Impossible: The Final Reckoning"
"Sinners"
"Evanouis"
"Wicked: II parte"
"Zootopie 2"
Miglior film di animazione
"Arco"
"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba La Forteresse Infinie"
"Elio"
"KPop Demon Hunters"
"Amelie et la Metafisica dei tubi"
"Zootopie 2"
Migliore serie tv drammatica
"The Diplomat"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Severance"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Migliori film televisivi o miniserie
"Adolescence"
"All Her Fault"
"The Beast in Me"
"Black Mirror"
"Dying For Sex"
"The Girlfriend"