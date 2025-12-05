Addio a Sandro Giacobbe. Nel 1974 il suo primo grande successo con "Signora mia"

AGI - È morto a 75 anni nella sua Cogorno, nel Genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Combatteva da tempo contro un cancro alla prostata, battaglia di cui aveva parlato spesso in tv.
Il suo primo grande successo è "Signora mia" del 1974, che partecipò al Festivalbar e dà il nome anche al suo primo album; il brano viene anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", mentre un'altra canzone dell'album, "Signora addio", viene interpretata anche da Gianni Nazzaro.
I primi successi e la gondola d'oro
Seguono l'anno dopo "Il giardino proibito" (45 giri e album) e "Io prigioniero", con cui partecipa e vince la Gondola d'Oro di Venezia.
Il 'boom' e le hit degli anni '80
Il 1976 è l'anno del boom: arriva terzo al Festival di Sanremo con "Gli occhi di tua madre" e ottiene un buon successo in estate con "Il mio cielo, la mia anima". Nel 1979 con "Mi va che ci sei" torna il successo popolare bissato l'anno successivo da "Notte senza di te" e soprattutto da "Sarà la nostalgia" del 1982 che si afferma come una delle hit più acclamate dell'anno. Nel 1983 è di nuovo a Sanremo con la delicata "Primavera", mentre l'anno dopo ottiene ancora un successo con "Portami a ballare", gettonatissimo brano estivo presentato a Un disco per l'estate.
L'impegno nella nazionale cantanti
Successivamente dirada l'attività discografica dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale cantanti della quale è difensore centrale e in seguito promosso ad allenatore, e per cui vanta 375 partite e 4 gol. Proprio la Nazionale cantanti lo ricorda su Instagram con una foto della squadra in campo e la scritta "Ciao Sandro, sei stato sempre un incontro felice in tutti questi anni".