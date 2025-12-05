Rob trionfa nella finale di X Factor 2025 

AGI - Vince Rob la finale di XFactor '25, emozionatissima sul palco sotto una pioggia di coriandoli dorati. L'abbraccio fortissimo dopo il trionfo con la giudice che l'ha seguita nel suo percorso, Paola Iezzi e la foto con il premio.
Prima di ricantare il suo inedito, "Cento ragazze", Rob ringrazia. "Voglio anzitutto ringraziare tutti quelli che mi hanno votato. Chiunque. Io vi amo, tutti, tutti! Voglio ringraziare tantissimo Paola - dice la vincitrice catanese - Paola è stata fondamentale, sei stata fantastica. Io non avrei potuto immaginare una persona migliore di te al mio fianco". La ventenne catanese, che Paola Iezzi ha definito "un vulcano pronto a esplodere", rivolge il suo pensiero anche ai suoi familiari. "Voglio ringraziare anche la mia mamma che amo tantissimo, il mio fratellino Lorenzo. Giovanni che è come se fosse mio padre. Ringrazio la mia insegnante Francis che è qui, Grace che è stata fantastica, tutta la mia famiglia. Vi amo tutti un sacco tantissimo. Sono supergrata".
Giorgia, che anche quest'anno ha condotto lo show, ha annunciato la classifica, che vede al secondo posto EroCaddeo, al terzo DELIA e al quarto PierC. Una serata spettacolo durata poco meno di tre ore con due grandi ospiti che hanno fatto cantare e ballare la piazza. Laura Pausini ha cantato il suo nuovo singolo, che rientra nell'album Io Canto2, "Torno ad amare" cover di Biagio Antonacci.
Ma a far saltare piazza e palco è stato lo show di Jeson Derulo, con il medley: Talk dirty, Who hurt you, Want to want me. In ogni caso, al di la' della classifica finale, i 16mila di Napoli, in piazza del Plebiscito, hanno cantato tutta la sera accompagnando le voci dei quattro talenti finalisti: nella prima manche EroCaddeo si è esibito cantando 'L'emozione non ha voce' di Adriano Celentano; DELIA 'Cu' mme!' di Roberto Murolo, Mia Martini; rob ha scelto 'Citta' vuota' di Mina e PierC 'Shallow' di Lady Gaga e Bradley Cooper. Mentre nei "Best of", DELIA ha emozionato con Sakura, Signor tenente-Brucia la terra e Sei bellissima; EroCaddeo con E penso a te, Sere Nere e La Cura. PierC ha proposto I Don't Want to Miss a Thing, Locked Out Of Heaven e Bohemian Rhapsody e Rob ha coinvolto il pubblico con potenza e grinte proponendo Un'emozione da poco, Bring me to life e Ti sento.
La piazza comunque canta XFactor e gli inediti di EroCaddeo, PierC, rob e DELIA, che insieme ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, mentre il pubblico si allontana, saltano e gioiscono sul palco.