Finale di X Factor 2025, i super-ospiti e dove vederla 

AGI - Laura Pausini sarà la superstar della finale di X Factor in programma domani sera a Napoli, in Piazza Plebiscito. Oltre alla cantante emiliana ci sarà Jason Derulo, star mondiale della musica pop e R&B. L'annuncio è stato dato durante la conferenza stampa a Napoli alla quale partecipano anche i finalisti di #XF2025: DELIA, eroCaddeo, PierC, rob. Con loro i quattro giudici dell'edizione 2025 di X Factor: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, oltre alla conduttrice Giorgia, la conduttrice di Ante Factor Mariasole Pollio e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
I dissapori tra i giudici di X Factor si risolvono a Napoli davanti alle telecamere con un abbraccio tra Francesco Gabbani e Achille Lauro. Gabbani, rispondendo ai giornalisti sulle divergenze animate evidenziate anche dalla stampa, liquida così la questione: "Lo facciamo per la crescita dei ragazzi, portiamo avanti un dibattito. Fa parte delle caratteristiche del programma, sono disaccordi di gusto". E Lauro, da parte sua, sottolinea che "poi la musica è bella anche per questo".
La finalissima di X Factor 2025: data e dove vederla
Un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, ma adesso è arrivato il momento decisivo. Giovedì 4 dicembre, nella maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, c’è la finalissima di X Factor 2025. Selezioni serrate, 6 puntate dei Live Show, e ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno: dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo capitolo della gara di quest’anno.
I quattro finalisti in gara per #XF2025
Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. Tra loro, solo uno sarà eletto vincitore di #XF2025.
Giorgia conduttrice e il palco a Napoli
Sarà Giorgia, che per tutta la stagione è stata una perfetta padrona di casa, sempre empatica e impeccabile nell'inedito ruolo, a condurre la serata finale che per la seconda volta consecutiva si svolgerà “in esterna”, nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito. Stretto nell’abbraccio del colonnato della piazza, l’enorme palco a forma di X accoglierà i protagonisti di questa edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.
FINALISTI, GIUDICE E CONDUTTRICE DI X FACTOR 2025 AL PHOTO-CALL A NAPOLI
Il cuore nostro fa bam, bam, bam, bam!— X FACTOR (@XFactor_Italia) December 3, 2025
Giudici, Giorgia, Mariasole e Finalisti sono a Napoli per la Finale di #XF2025, giovedì alle 21.00 su @SkyItalia, @NOWTV_It e @TV8it pic.twitter.com/B3rLIJIU4r
Ascolti record e volumi di voto senza precedenti
Un’edizione di grande successo nella quale si sono registrati risultati positivi su tutti i fronti, a partire dagli ascolti: complessivamente la fase dei Live Show segna nei primi sette giorni di messa in onda una media di 2 milioni di spettatori in Total Audience (tra pay e free-to-air), sui valori più alti dal 2020 a oggi e in linea rispetto all’edizione di successo dello scorso anno; in particolare, nel giovedì sera i dati sono in crescita sia su pay (media di 780mila spettatori in Total Audience, +3% rispetto a un anno fa) sia su free-to-air (media di 697mila spettatori, in aumento del +4%). In più, considerando le puntate specifiche, in questa edizione ci sono stati il miglior episodio di Last Call e la miglior semifinale delle ultime 5 annate.
I quattro finalisti sono arrivati a questo punto spinti da un volume record di voti: nel corso dei 6 Live, infatti, sono stati espressi oltre 20,2 milioni di voti, circa il 21% in più rispetto alla scorsa stagione (di questi, oltre 5,3 milioni solo nel corso della semifinale, che è risultata la semifinale più votata di sempre nella storia di X Factor). A questi record negli ascolti e nel voting corrisponde anche una conversazione social dai volumi davvero importanti: ad oggi, alla vigilia della finalissima, le interazioni Social TV Audience sono state oltre 5 milioni in Linear e 5,4 milioni in Same Day, numeri in crescita del 34% rispetto a un anno fa.