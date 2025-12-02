Sandokan: oltre sei milioni di spettatori su Rai 1, "successo straordinario"
La zampata della tigre, Sandokan conquista Rai 1
Oltre sei milioni di spettatori per le prime due puntate della serie tv ispirata al personaggio creato da Emilio Salgari
Can Yaman in una scena di 'Sandokan'
AGI - La tigre della Malesia ha colpito ancora dopo 50 anni. Un successo straordinario per la prima puntata del remake di "Sandokan" tornato in onda su Rai 1: la serie tv (un tempo si diceva sceneggiato) ha dominato incontrastata la prima serata televisiva oltrepassando i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 233 mila) nella prima parte con il 32,9 % di share e nella seconda ha raggiunto il 35,3 % con 5 milioni 211 mila spettatori.

Grande soddisfazione da parte dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi: "Il successo di ascolto della puntata di Sandokan di ieri sera conferma quanto i grandi classici non perdano mai la loro potenza attrattiva". Secondo l'ad è "un risultato di cui siamo orgogliosi: il pubblico ha premiato un progetto ambizioso, che unisce tradizione e rinnovamento, rispettando il valore storico della serie ma proiettandola verso un linguaggio contemporaneo e internazionale. Ennesima prova della forza della nostra fiction Rai che non smette mai di appassionare, parlare a tutte le generazioni e mantenersi pilastro dell'intero comparto audiovisivo nazionale".

Il ritorno del mito di Emilio Salgari

Anche la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati esprime il suo entusiasmo per il risultato: "Lo hanno atteso milioni di spettatori e Sandokan è finalmente tornato. Un mito che, cinquant'anni fa, portò sul piccolo schermo il fascino avventuroso dei romanzi di Emilio Salgari, oggi rinnovato e reinventato per le nuove generazioni".

Secondo Maria Pia Ammirati "la prima puntata segna un momento di grande emozione e spettacolo, grazie a un lavoro di riscrittura attento e alla regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il cast internazionale con Can Yaman, Ed Westwick e Alessandro Preziosi e Alanah Bloor ha saputo ridare vita a eroi indimenticabili, sostenuto dalla qualità professionale di tutti i reparti coinvolti nella produzione".

VIDEO-INTERVISTA ESCLUSIVA AGI A CAN YAMAN

Ascolti record e target giovanile

"I risultati parlano da soli - sottolinea ancora la direttrice di Rai Fiction - un ascolto medio di 5,8 milioni di spettatori e uno share del 33,9% con punte del 45,2% sul target femminile 15-24 e 39,9% sugli uomini della stessa fascia d'età a conferma della forza di un progetto che ha saputo conquistare il grande pubblico familiare. Sandokan è vivo e con orgoglio condivido questo risultato con la squadra di Rai Fiction e Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Vince Sandokan e vince la qualità internazionale della fiction Rai".

L'orgoglio di Lux Vide e la strategia internazionale

"Siamo profondamente orgogliosi di questo straordinario risultato, che vogliamo condividere con tutto il team di Lux Vide - è il commento di Matilde Bernabei, fondatrice e presidente di Lux Vide, e Valerio Fiorespino, amministratore delegato di Lux Vide (Gruppo Fremantle) -. Non era scontato, dopo cinquant'anni, riportare in vita il mito di Sandokan e far emozionare nuovamente il pubblico. Questo successo lo condividiamo con Rai Fiction, che ci ha sostenuto sin dall'inizio, e con la grande famiglia Fremantle senza la quale non si sarebbe potuto raggiungere un risultato così strategico sul piano nazionale e internazionale. Un ringraziamento sincero va a tutta la squadra: dal nostro 'eroe' Can Yaman al carismatico Yanez e all'intero cast, fino all'instancabile crew. Un grazie speciale alle figure creative guidate da Elena Bucaccio e Alessandro Sermoneta, al comparto produttivo coordinato da Daniele Passani e Corrado Trionfera e ai registi Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che hanno saputo dare un'impronta fresca e contemporanea a una storia ancora nel cuore di milioni di famiglie italiane".

