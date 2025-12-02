Sabrina Salerno si racconta a "Belve": "Mai stata l'amante di Berlusconi"

AGI - Tra gli ospiti della quinta punta di Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai2, c'è Sabrina Salerno.
La cantante e showgirl, sex symbol iconica degli anni'80, svela i momenti belli e quelli più difficili della sua vita parlando del 'noto' flirt con Silvio Berlusconi. "Quanto c'è di vero in quel gossip?", chiede Fagnani. "Non sono mai stata la sua amante" risponde la cantante di 'Boys' che aggiunge: "Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po' sfrontata. Mi impose al programma 'Premiatissima'. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente".
Sul difficile rapporto col padre la Salerno confessa: "L'ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi". "Lei ha chiesto il test del DNA?", domanda la giornalista. "Non volevo, ma disse cose orrende su di me e cosi' ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome", spiega Salerno. "Lo ha sempre protetto?" chiede Fagnani. "Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza" la sua risposta.
Gli altri ospiti della puntata sono Stefania Sandrelli e Fabio Fognini. E poi, un momento di grande emozione con Maria De Filippi.