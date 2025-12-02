Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino a Natale

AGI - Si preannuncia un Natale col botto al cinema italiano: dopo cinque anni di assenza arriva un nuovo film di Checco Zalone. Dopo 'Tolo Tolo' del 2020, quando l'attore pugliese decise di dirigere il suo primo film (che incassò oltre 46 milioni di euro, diventando il sesto film col maggior incasso in Italia nonché terzo film italiano, superato solo da due precedenti film con lo stesso Zalone, 'Quo vado?' e 'Sole a catinelle'), Checco Zalone decide di tornare ad affidarsi alla regia di Gennaro Nunziante (con cui ha anche scritto soggetto e sceneggiatura), che ha diretto i primi quattro suoi film prima di 'Tolo Tolo'. La data del grande ritorno è il 25 dicembre con 'Buen camino'.
Checco conduce una vita agiata e comodissima e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero imprecisato di filippini a servizio, una giovanissima modella messicana come fidanzata, vacanze sul suo yacht in compagnia di amici con i quali condivide la passione del non voler lavorare; si direbbe una vita davvero invidiabile visto che non gli manca niente ma proprio niente. Anzi no. Qualcosa gli manca.
La scomparsa della figlia Cristal
È la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito parecchio complicato visto che di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente. In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal, che Checco riesce a corrompere e farle confessare che la figlia è partita per la Spagna. Per fare cosa?
Il cammino di Santiago... lungo 800 km
Scoprirà raggiungendola che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri da percorrere a piedi alla ricerca di un senso per la sua vita. Una decisione che Checco giudica folle ma che, suo malgrado, sarà costretto a condividere. Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal. L’impresa sembra impossibile, ma un viaggio si sa può cambiare la vita e renderla ricca per davvero.
Prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, 'Buen camino' è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Mzl e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production.