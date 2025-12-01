Brigitte Bardot continua la riabilitazione dopo il ricovero

AGI - Prosegue la riabilitazione di Brigitte Bardot dopo il delicato intervento chirurgico di alcune settimane fa. Le condizioni dell'icona francese, oramai 91enne, restano stabili riferiscono fonti della sua fondazione all'agenzia EFE.
Considerata un'icona erotica negli anni '60, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha smentito le voci secondo cui la sua salute sarebbe peggiorata e persino che sarebbe morta.
"Sta bene, si sta riprendendo in modo soddisfacente, in un centro di riabilitazione", senza specificare dove, hanno detto le fonti, aggiungendo di essere "molto arrabbiata" dopo aver letto i resoconti "allarmistici" sulla sua salute.
In risposta, la Fondazione ha rilasciato una dichiarazionechiedendo "la sensibilità di rispettare la sua privacy" e invitando "tutti a mantenere la calma".
"La signora Bardot vuole rassicurare tutti coloro che sono sinceramente preoccupati per lei. E invia loro questo messaggio: 'Vi mando un bacio a tutti'", ha aggiunto.
Quando è stata ricoverata in ospedale a ottobre per un piccolo intervento chirurgico, un noto content creator dei social media si è spinto fino ad affermare che fosse morta, prima di ritrattare la sua dichiarazione e scusarsi.
"Non so chi sia l'idiota che ha diffuso quella fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho intenzione di andarmene", ha dichiarato all'epoca la Bardot in un post sui social media.
Secondo la stampa locale, l'attrice è stata ricoverata in un ospedale di Tolone, nel sud-est della Francia. Si trattava del suo secondo ricovero in poche settimane, il che ha sollevato preoccupazioni per la sua salute.
Ma secondo fonti della Fondazione, non è rimasta in ospedale a lungo ed è stata trasferita in un centro di recupero da cui prevede di essere dimessa presto per tornare alla sua residenza a La Madrague, vicino a Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra.
La Bardot, che ha lasciato l'industria cinematografica negli anni '70, da allora si è dedicata ai diritti degli animali, per i quali ha creato una fondazione che porta il suo nome. Figura controversa sulla scena francese, quasi del tutto assente dai media e che raramente rilascia interviste, Brigitte Bardot è stata duramente criticata per i suoi presunti legami con l'estrema destra.