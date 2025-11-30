Da Paradiso a Patty Pravo, Conti svela i 30 big di Sanremo

AGI - Svelati i nomi dei 30 big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Come di consueto, è stato il direttore artistico Carlo Conti a presentare gli attesissimi concorrenti. Tra i grandi ritorni, uno fra tutti quello di Patty Pravo, e debutti come quello di Tommaso Paradiso.
Dopo aver ricevuto oltre 300 brani, a sottolineare la vivacità e la varietà della musica italiana, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, Carlo Conti ha deciso di portare il numero dei Big per l'edizione 2026 da 26 a 30. "Anche la 76 edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un'importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell'Ariston", sottolinea il conduttore e direttore artistico.
L'elenco completo dei 30 big in gara
Ecco l'elenco completo degli artisti che si sfideranno sul palco dell'Ariston: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka, 7even, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.
Date, titoli dei brani e appuntamenti Rai
Nel corso della serata del 14 dicembre di "Sarà Sanremo", in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. L'appuntamento principale è poi fissato al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.
Conti, sarà un Festival molto vario, grande fermento musicale
L'elenco dei 30 big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo dimostra che "c'è tantissima varietà, un grande fermento musicale. Ancora una dimostrazione di come la musica italiana sia in continua evoluzione, con tanti spartiti diversi, molti esordi e qualche conferma". Lo ha detto il direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato la lista in diretta al Tg1. "Spero sarà un Festival fortunato - ha aggiunto - come quello dello scorso anno, di aver scelto le canzoni che resteranno nel tempo, si canteranno, riempiranno le classifiche. Con la speranza di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per soddisfare il gusto di tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale".