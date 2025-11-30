Cindy Lauper conferma la sua presenza al Rock in Rio di Lisbona

AGI - Cyndi Lauper parteciperà alla prossima edizione del Rock in Rio di Lisbona e si esibirà il prossimo 27 giugno al festival, secondo quanto comunicato dall'organizzazione in un comunicato stampa. Per ora hanno già confermato la loro presenza, per il Rock in Rio di Lisbona del 2026 : Katy Perry, Linkin Park e Kaiser Chiefs, tra gli altri.
Con una carriera che ha segnato un'epoca, Lauper salirà sul palco Mundo del Rock in Rio prima di Rod Stewart, che si esibirà lo stesso giorno. La cantante, compositrice e attivista ha iniziato la sua carriera negli anni '70 passando per diverse band e ha raggiunto la fama mondiale con il suo album di debutto “She's So Unusual”, con classici come “Girls Just Want to Have Fun” e “Time After Time”, che hanno raggiunto la top 5 della classifica Billboard.
Nel 1986 ha pubblicato il suo secondo album “True Colors”, che ha segnato la sua definitiva consacrazione. Da allora ha pubblicato più di 10 album, venduto oltre 50 milioni di dischi e vinto premi Grammy, Emmy e Tony.