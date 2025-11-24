Addio a Udo Kier
Addio a Udo Kier
Home>Spettacolo

Addio a Udo Kier

L'attore tedesco si è spento a Palm Springs. Lavorò in 'Frankenstein' e 'Dracula'
L'attore Udo Kier
Jörg Carstensen / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - L'attore Udo Kier in una foto di alcuni anni fa
cinema udo kier morti 2025
di lettura

AGI - È morto all'età di 81 anni Udo Kier, attore tedesco apparso in oltre 200 film, spaziando da Lars von Trier ai ruoli comici di Ace Ventura.

ADV

Kier si è spento a Palm Springs, in California, ha riferito il suo compagno, l'artista Delbert McBride. Tra i suoi lavori più noti ci sono 'Frankenstein' del 1973 e 'Dracula di sangue' del 1974, rivisitazioni irriverenti dei mostri hollywoodiani diretti da Paul Morrissey e prodotte da Andy Warhol.

ADV

I successi cult e le collaborazioni europee

Dopo quei due successi, Kier collaborò in Europa con Rainer Werner Fassbinder per film come 'La moglie del capostazione', 'La terza generazione' e 'Lili Marleen'. Fu il regista Gus Van Sant a procurargli un permesso di lavoro americano e ad aprirgli nuovamente la strada di Hollywood.

La fisionomia unica e il sodalizio con Von Trier

Con i suoi grandi occhi cerulei e una fisionomia davvero unica, riusciva a interpretare personaggi mai scontati e banali. Un regista come Lars Von Trier lo ha voluto in quasi tutti i suoi film, da Epidemic a Nymphomaniac, passando per grandi successi come Dogville. Da ricordare anche le tante apparizioni nei video di Madonna.

Il film finale: "L'agente segreto"

La sua carriera si è chiusa con l'acclamato 'L'agente segreto', il film brasiliano di Kleber Mendonça Filho, che vedremo il prossimo 29 gennaio.

ADV