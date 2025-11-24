Addio a Udo Kier

AGI - È morto all'età di 81 anni Udo Kier, attore tedesco apparso in oltre 200 film, spaziando da Lars von Trier ai ruoli comici di Ace Ventura.
Kier si è spento a Palm Springs, in California, ha riferito il suo compagno, l'artista Delbert McBride. Tra i suoi lavori più noti ci sono 'Frankenstein' del 1973 e 'Dracula di sangue' del 1974, rivisitazioni irriverenti dei mostri hollywoodiani diretti da Paul Morrissey e prodotte da Andy Warhol.
I successi cult e le collaborazioni europee
Dopo quei due successi, Kier collaborò in Europa con Rainer Werner Fassbinder per film come 'La moglie del capostazione', 'La terza generazione' e 'Lili Marleen'. Fu il regista Gus Van Sant a procurargli un permesso di lavoro americano e ad aprirgli nuovamente la strada di Hollywood.
La fisionomia unica e il sodalizio con Von Trier
Con i suoi grandi occhi cerulei e una fisionomia davvero unica, riusciva a interpretare personaggi mai scontati e banali. Un regista come Lars Von Trier lo ha voluto in quasi tutti i suoi film, da Epidemic a Nymphomaniac, passando per grandi successi come Dogville. Da ricordare anche le tante apparizioni nei video di Madonna.
Il film finale: "L'agente segreto"
La sua carriera si è chiusa con l'acclamato 'L'agente segreto', il film brasiliano di Kleber Mendonça Filho, che vedremo il prossimo 29 gennaio.