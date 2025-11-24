Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae
Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae
Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae

Iconica star giamaicana che ha contribuito a trasformare la musica dell'isola in un fenomeno culturale globale, aveva 81 anni
Morto Jimmy Cliff
AGI - Il reggae dice addio a una delle sue leggende: Jimmy Cliff, iconica star giamaicana che ha contribuito a trasformare la musica dell'isola in un fenomeno culturale globale.

Autore di hit come Wonderful world, Beautiful people e You can get it if you really want, si è spento a 81 anni per un attacco epilettico seguito da una polmonite.

Lo ha reso noto la moglie in un post su Instagram. “È con profonda tristezza che vi comunico che mio marito, Jimmy Cliff, è venuto a mancare a causa di un attacco epilettico seguito da polmonite”, ha scritto sua moglie Latifa Chambers su Instagram, ringraziando “la famiglia, gli amici, i colleghi artisti e i collaboratori che hanno condiviso il suo percorso”.

