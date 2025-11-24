Addio a Jimmy Cliff, leggenda del reggae

AGI - Il reggae dice addio a una delle sue leggende: Jimmy Cliff, iconica star giamaicana che ha contribuito a trasformare la musica dell'isola in un fenomeno culturale globale.
Autore di hit come Wonderful world, Beautiful people e You can get it if you really want, si è spento a 81 anni per un attacco epilettico seguito da una polmonite.
International reggae icon Jimmy Cliff has died, his family announced Monday.— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) November 24, 2025
In a post to his official social media pages, his wife Latifa Chambers said Cliff passed away after a battle with pneumonia which followed a seizure. He was 81.https://t.co/uCukTAnrui pic.twitter.com/6kFUXbtcyg
Lo ha reso noto la moglie in un post su Instagram. “È con profonda tristezza che vi comunico che mio marito, Jimmy Cliff, è venuto a mancare a causa di un attacco epilettico seguito da polmonite”, ha scritto sua moglie Latifa Chambers su Instagram, ringraziando “la famiglia, gli amici, i colleghi artisti e i collaboratori che hanno condiviso il suo percorso”.