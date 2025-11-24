Bollywood piange la scomparsa dell'icona sexy Dharmendra

AGI - Era uno dei volti più famosi di Bollywood: l'attore indiano Dharmendra, pseudonimo di Dharam Singh Deol, si è spento a 89 anni, dopo una carriera sessantennale in cui ha interpretato con pari successo eroi in commedie romantiche e film d'azione.
"La scomparsa di Dharmendra segna una svolta nella storia del cinema indiano", ha dichiarato il Primo Ministro Narendra Modi su X. "Era un'icona, un attore fenomenale che ha conferito fascino e profondità a ogni personaggio che ha interpretato".
Una carriera ricca di successi e onorificenze
È apparso in più di 250 film, è stato eletto al Parlamento indiano e ha ricevuto le più alte onorificenze indiane.
L'ascesa alla celebrità
Raggiunse la celebrità mostrandosi a petto nudo nel film del 1966 "My Heart Is Yours, I'm With It", una performance inedita per il cinema indiano che spinse fan adoranti a scrivergli una valanga di lettere.
Le umili origini di una star
Nato l'8 dicembre 1935 nello stato del Punjab, intraprese la carriera di attore per caso, vincendo un concorso indetto da una rivista di celebrità. "Avevo solo i miei sogni", confidò al suo biografo, Rajiv Vijayakar. "Ero solo un abitante di un villaggio senza istruzione; non sapevo nulla di recitazione".